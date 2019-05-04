Перерастает в рак и не только: популярные мифы о геморрое

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Основные мифы о геморрое
Основные мифы о геморрое / growthfreaks.com

Геморрой – это расширение кровеносных сосудов, расположенных в анальном канале и нижней части прямой кишки. Геморроем страдает 10-15% взрослого населения.

Кровь в расширенном сосуде застаивается, иногда это приводит к возникновению тромба.

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Проктолог Елена Смирнова отметила, что информации о геморрой много, но важно понимать, где правда.

Миф: "Геморрой перерастает в рак"

Рак кишечника не появляется из-за геморроя, но они похожи по симптомам. А это еще одна причина при первом дискомфорте обратиться к врачу.

Миф: "Боль в области заднего прохода – это всегда геморрой"

На самом деле это могут быть другие заболевания. Симптомы могут быть похожими, поэтому точный диагноз может поставить только врач.

Миф: "Не хочу обращаться к врачу, обязательно отправит на операцию"

Все зависит от ситуации. Вам необходимо проконсультироваться с врачом и обсудить возможные варианты лечения. Операции не стоит бояться, она назначается при необходимости и только с целью избавить вас от дискомфорта и боли.

Миф: "Врач-проктолог лечит только геморрой"

Нет. Кроме геморроя еще парапроктит, свищи прямой кишки, анальные трещины, крестцово-копчиковое нагноение, синдром раздраженного кишечника, полипы, опухоли толстой и прямой кишки и это не весь перечень. ⠀

Лікар-проктолог лікує не лише геморой
Врач-проктолог лечит не только геморрой

Миф: "Лечить геморрой очень больно"

Такие мысли лишь усложняют ситуацию. Чем быстрее назначат грамотное лечение, тем меньше боли человек почувствует. Современное оборудование позволяет безболезненно провести обследование и лечение.

Миф: "У человека много геморроидальных узлов"

У человека есть три геморроидальных узла. Они есть у каждого здорового человека и помогают проталкиванию каловых масс по прямой кишке.

Миф: "Геморрой через время определенное время исчезнет"

Он не исчезает и не пропадает сам, а становится опаснее. И тогда может спасти только операция.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение
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