Перезагрузка: 7 действенных способов отдохнуть качественно

Бывает, что долгожданный отпуск не приносит желаемого результата и вы не успеваете восстановить силы.

Knife предлагает 7 советов, которые помогут отдохнуть качественно.

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Слушайте себя

Стоит помнить, что качественный отдых для каждого разный. Для кого-то идеальным он будет на море, для кого-то лучшим решением будет поездка в тур по Европе, кому-то удается отдохнуть в горах, а кому-то на диване.

Любой способ не лучше или хуже, главное почувствовать, что нужно вам именно сейчас и действовать соответственно.

Не подпадайте под чужое влияние и желание друзей / коллег / родных, ваш отдых должен нравиться в первую очередь вам.

Отдыхайте регулярно, не ждите пока силы будут на минимуме

Часто люди допускают ошибку в том, что отдыхают только тогда, когда чувствуют изнурительную усталость, а сил работать просто нет.

Поэтому стоит уделять себе немного времени, не дожидаясь полного истощения, в таком случае работа будет продуктивной.

Психологи уверяют, что отдыхать лучше часто, даже если отпуск продлится всего несколько дней, а не один раз в год пытаться вернуть утраченное.



Не изнуряйте себя

Работу оставляйте на работе, а личные проблемы – дома

Многие следуют принципу оставлять рабочие дела на работе во время отпусков, не проверяют почту, не отвечают на рабочие звонки и тем более не решают рабочих задач. Однако, не менее важно избавляться на время отпуска и от личных проблем.

Если весь год вы накапливаете личные дела, которые планируете решить в отпуске, то это плохая привычка. Так вы не отдохните качественно, а иногда и дел не решите.

Поэтому, стоит уметь отдыхать и от будничных обязанностей: посещая всех родственников, не совсем любимых, а также решая все бюрократические дела, вы устанете в разы больше.

Важны новые эмоции и впечатления

Все были бы рады останавливаться в лучших отелях, но не у всех есть такая возможность, стоит отдавать предпочтение вещам, которые позволят получить новые яркие впечатления. Ведь вряд ли номер в пятизвездочном отеле принесет вам столько же эмоций, как прыжок с парашютом или билет в знаменитый музей.

Поэтому не стоит гнаться за богатым антуражем, если из-за этого вы не сможете себе позволить ценных впечатлений и эмоций.



Отдых должен быть наполнен впечатлениями

Не превращайте отпуск в марш-бросок

Нормальная отпуск бывает так редко, что хочется успеть объять необъятное: посетить все музеи и выставки, заглянуть в каждый бар и каждую лавочку. Но надо понимать, что сделать это практически невозможно, если только вы не готовы распланировать свой отдых от и до.

В четкого планирования есть свои минусы, не превращайте новые впечатления на цели, которые вы обязательно должны выполнить.

Меняйте круг общения

Некоторые люди проводят свободное время с коллегами или знакомыми, с которыми они так или иначе связаны работой или общими делами.

Это плохая идея, ведь люди будут напоминать вам о рабочем месте, а так и к выгоранию не далеко.

Поэтому бывает полезно отправиться в путешествие самому, чтобы познакомиться с новым людьми.



Главное правило – работа должна быть по душе

Отдых во время работы

Важно не только хорошо отдохнуть в отпуске, но и грамотно это делать во время рабочего процесса.

Первое, ежедневно находите возможность выделить себе хотя бы час времени – это обогатит вашу жизнь. Второе, пользуйтесь обеденным перерывом и действительно отдыхайте в это время. Третье – полноценно ешьте, не сидите на одном кофе – это поможет избежать переутомления.

И напоследок – найдите работу по душе, или по крайней мере ту, которая не очень вас раздражает.

Если работа постоянно истощает вас и вы чувствуете себя несчастными из-за нее, никакие деньги не смогут этого компенсировать.