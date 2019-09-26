Пероральный дерматит: почему возникают высыпания у рта и как лечить

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Пероральный дерматит: причины, симптомы и лечение
Пероральный дерматит: причины, симптомы и лечение / pixabay.com

Пероральный дерматит – распространенная проблема, которая непросто решается. Поскольку сложно установить причину его развития, а лечение часто требует много времени.

Пероральный дерматит выглядит как болячки, красные пятна с шелушением, нередко и гнойники в области вокруг рта. Но он может поражать и зону вокруг глаз, а также область вокруг носа, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Почему возникает пероральный дерматит?

  1. Нанесение гормональных кремов/мазей на лицо (особенно, когда это делается часто и регулярно), а также нередко прослеживается; Применение назальных и ингаляционных препаратов с гормонами;
  2. Использование фторированных зубных паст, жевательных резинок и даже пломбирование зубов;
  3. Использование увлажняющих препаратов (кремы, сыворотки, содержащие минеральное масло, вазелин, изопропилмиристат и др), а также солнцезащитных кремов на физических фильтрах;
  4. Нарушение гормонального фона;
  5. Ухудшение может быть связано также с солнцем, сильным ветром и высокими температурами.

Пероральний дерматит важко вилікуватиПероральный дерматит трудно вылечить

 
Пероральный дерматит – симптомы
зуд
жжение;
стягивание;
покалывание.

Исследование не установили четкой взаимосвязи с питанием, болезнями желудка или кишечника. Поэтому вопрос по питанию решается индивидуально, а именно, если вы сами видите, что после определенных пищевых продуктов становится хуже.

Как лечить пероральный дерматит?

1. Устраняем все внешние косметические средства (кремы, помады, молочко).

2. Рекомендуется начинать с лечебных наружных препаратов (крем или гель метронидазол, гель клиндамицин, гель эритромицин, препараты с серой, гель с азелаиновой кислотой) ингибиторы кальциневрина (крем пимекролимус), средства из адапален; избегаем мазевых основ.

3. При неэффективности наружного лечения/частых рецидивах назначается антибиотик внутрь (тетрациклин) ретиноиды (изотретиноин).

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Дерматология Красота
Источник: Здоров'я 24
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