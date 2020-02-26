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Первый француз умер от коронавируса

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Француз умер от коронавируса / bastion.tv

Во Франции зафиксировали первую смерть от коронавируса, а также 3 новых случая заболевания. Известно, что от Covid-19 умер 60-летний француз.

Накануне мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. 60-летний француз умер в ночь со вторника на среду, 26 февраля, в Париже, написал канал BFMTV.

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Что известно о других зараженных коронавирусом во Франции:

  • Второй инфицированный пациент – 55-летний француз находится в тяжелом состоянии в реанимации города Амьен.
  • Третий – 36-летний мужчина, госпитализированный в Страсбурге. Он вернулся из Италии и у него нет серьезных симптомов.

В целом количество подтвержденных случаев коронавируса во Франции возросло до 17, а количество погибших – до двух. Первым во Франции умер 80-летний китайский турист. Он посещал Париж в середине февраля. Его смерть также стала первой от нового коронавируса в Европе.

 
Коронавирус – что это?
Это род вирусов, который способен вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. Коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. Первая смерть от этого вируса произошла 11 января.

Что известно о коронавирусе: главное

  • Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань, который впоследствии изолировали. Власти Китая построили отдельные больницы для больных.
  • Ряд стран остановили авиасообщение с Китаем. Вирус распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.
  • По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.
  • В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Лечение Новости Франции
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