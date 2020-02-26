Первый француз умер от коронавируса
Во Франции зафиксировали первую смерть от коронавируса, а также 3 новых случая заболевания. Известно, что от Covid-19 умер 60-летний француз.
Накануне мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. 60-летний француз умер в ночь со вторника на среду, 26 февраля, в Париже, написал канал BFMTV.
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Что известно о других зараженных коронавирусом во Франции:
- Второй инфицированный пациент – 55-летний француз находится в тяжелом состоянии в реанимации города Амьен.
- Третий – 36-летний мужчина, госпитализированный в Страсбурге. Он вернулся из Италии и у него нет серьезных симптомов.
В целом количество подтвержденных случаев коронавируса во Франции возросло до 17, а количество погибших – до двух. Первым во Франции умер 80-летний китайский турист. Он посещал Париж в середине февраля. Его смерть также стала первой от нового коронавируса в Европе.
Что известно о коронавирусе: главное
- Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань, который впоследствии изолировали. Власти Китая построили отдельные больницы для больных.
- Ряд стран остановили авиасообщение с Китаем. Вирус распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.
- По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.
- В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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