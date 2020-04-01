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Персонал одесской больницы заявил, что не готов принимать больных коронавирусом

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Работники говорят, что не хватает рук и защитных костюмов / Иллюстративное фото 24 канала

Одесский областной клинический медицинский центр входит в первый этап развертывания эпидбаз в регионе. Однако, в случае увеличения пациентов с коронавирусом, медучреждение не сможет оказывать помощь. По крайней мере так говорят местные врачи.

В больнице отсутствует необходимое оборудование и общее количество персонала. О том, что заведение не готово оказывать помощь пациентам с COVID-19 пишет Украинская правда. Жизнь, основываясь на видеообращении врачей.

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По словам работников отделения анестезиологии, рук для оказания помощи существенный недосаток, а костюмов и масок не хватает.

  • Остались 4 медсестры, все остальные были за 65 лет и написали заявления (на увольнение – 24 канал) по собственному желанию
  • Анестезиологов работает 6 человек, хотя по ставкам заполнено 12
  • В кардиологии остается один врач и одна медсестра, а в гинекологическом отделении, которое также будет принимать инфекционно больных, работает одна санитарка.
  • Кроме того, по словам медперсонала, для личной защиты у них есть только тысяча масок-респираторов и сто защитных костюмов. Их хватит на четыре дня.
  • В отделении имеется шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, три из них были еще до распространения коронавируса.

Главный врач медучреждения Вадим Шухтин отказался комментировать ситуацию журналистам "Украинской правды".

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Новости Одессы Медицина
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