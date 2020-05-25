Первая страна в Европе фактически одолела коронавирус

В Черногории больше не осталось больных коронавирусом, а в течение 20 дней не было новых случаев заболевания. В то же время страна пока не спешит официально провозглашать победу над болезнью.

Институт общественного здоровья Черногории обнародовал заявление, в котором говорится о том, что страна, не фиксировала новых случаев болезни уже 20 дней, сообщает "Радио Свобода".

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Руководитель Института Бобан Мугоша заявил, что конец эпидемии будет объявлен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – через 28 дней после последнего появления.

Всего за время пандемии в Черногории зафиксировали 324 случая коронавируса. Жертвами болезни стали 9 человек, а все остальные 315 больных уже выздоровели.

Первые 6 случаев в Балканской стране зафиксировали еще 18 марта. Пик болезни в Черногории пришелся на 3 апреля, когда зафиксировали 30 случаев коронавируса. Последние 5 случаев зафиксировали 25, 26 и 29 апреля, а также 4 и 5 мая – ежедневно по 1 случаю.

Что стоит знать о Черногории?Это небольшое государство на Балканах, население которого составляет лишь чуть больше 640 тысяч человек. Вместе с тем в стране практически отсутствуют города – В Подгорице живет 130 тысяч человек, в Никшиче около 58 тысяч, а в Плевли 21 тысяча. В остальных городах нет и 20 тысяч человек.