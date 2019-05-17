Первая домедицинская помощь: во Львове организовали обучение для учителей

Во Львове учителя на несколько дней сами стали учениками. Для них провели специальные курсы, где они учились оказывать первую домедицинскую помощь.

Во время обучения учителя тренировались в условиях приближенным к реальным. Еще неуверенно и немного с ошибками, но уже умеют определяют состояние потерпевшего.

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Им объяснили, если человек дышит до приезда скорой, то его можно перевернуть на бок. Далее каждые две минуты контролировать вдох-выдох.



Учения по домедицинской помощи

Если же дыхания нет, нужно провести сердечно-легочную реанимацию. Расстегнуть одежду и убедиться, что в рту нет слизи или посторонних предметов. А дальше положить ладони на низ средней трети грудины и сделать тридцать нажатий и два вдоха.

Далее учителям показывают как работать с дефибриллятором. Это небольшой аппарат, предназначенный для оказания экстренной помощи при внезапном тяжелом нарушении ритма сердца и фибрилляции желудочков.



Как выглядит дефибриллятор

Здесь важно правильно приложить одноразовые электроды и выполнить звуковые указания из аппарата. Учителя внимательно слушают и все конспектируют. Говорят, что слушать и сразу закреплять на практике – лучше.

Очень важно еще попробовать самостоятельно оказать помощь на манекенах. Ведь когда в жизни столкнешься с таким случаем, не испугаться помочь человеку,

– рассказала учительница Галина Железняк.

"Была такая ситуация, когда мне надо было вызвать "скорую", но я очень растерялась. Поэтому знание это хорошо, а навыки, как действовать в таких экстремальных ситуациях – это совершенно разные вещи", – добавила учительница Оксана Мельничук.



Учителя практикуются оказывать домедицинскую помощь

Курс первой домедицинской помощи учителя будут проходить в течение двух дней. Во время учебы изучать, как действовать при бытовых травмах, а позже сдадут экзамен.

Отрабатывается на практике работа сердечно-легочной реанимации и при каких условиях ее нужно делать. Также рассматриваются различные неотложные состояния. Например, как действовать при подозрении инсульта, инфаркта, ожогах или переохлаждении,

– объяснила заместитель директора Мальтийской службы помощи во Львове Мария Панчак.

В цнлом курс обучения пройдут более 200 педагогов из всех учебных заведений Львова.