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Первая еда ребенка определяет иммунитет на всю жизнь: исследование

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Почему важно внимательно подобрать первый прикорм ребенку / Shutterstock

Микробиота кишечника новорожденного определяется компонентами грудного молока матери, однако после введения первого прикорма развивается собственная микрофлора.

Французские ученые из Института Пастера обнаружили, что иммунный ответ формируется при введении в рацион твердой пищи.

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Опыты на грызунах свидетельствуют, что первый прикорм имеет ключевое значение для формирования кишечного иммунного ответа и всей иммунной системы. У людей процесс устроен так же, уверены ученые.

Как проходило исследование

Команда пришла к этому выводу после экспериментов на мышах. Этот механизм имеет конкретный временной интервал от двух до четырех недель у мышей, который соответствует возрасту трех-шести месяцев у людей.


Иммунитет формируется в раннем детстве / Фото: Unsplash

Чтобы проверить запрограммированность механизма во времени, ученые давали мышам антибиотики в этот период, а затем оценили последствия.

После уничтожения микробиоты антибиотиками иммунная реакция больше не возникала. У мышей после "лечения" с большей вероятностью развивались воспалительные заболевания: колоректальный рак, колит и кишечная аллергия.

Такие результаты подтверждают тот факт, что еще в раннем детстве определяются вероятные склонности к воспалительным расстройствам.


Первый прием пищи является важным для формирования иммунной системы / Фото: Unsplash

Иммунная реакция имеет огромное значение, так как участвует в формировании иммунной системы, которая защищает от воспалительных заболеваний. Если происходит сбой, вероятность развития аутоиммунных заболеваний и рака возрастает.

Команда также определила, что ключевую роль для сбалансированного иммунного ответа играют регуляторные Т-клетки. Без них иммунные реакции обостряются, что и приводит к воспалительным заболеваниям.

Результаты свидетельствуют о значительном влиянии состояния микробиоты в раннем возрасте на работу иммунной системы. Теперь исследователи планируют изучить последствия раннего отлучения ребенка от грудного вскармливания. Главным образом, они будут оценивать возможные риски нейродегенеративных заболеваний.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Дети Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования
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