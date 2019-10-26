Первая помощь при отравлении жаропонижающими

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Первая помощь при отравлении жаропонижающими
/ Pixabay

Не всем известно, что жаропонижающие препараты нужно дозировать не по возрасту, а по весу. И в жизни бывает множество непредвиденных ситуаций, к которым нужно быть готовым.

Врач Анна Слинчук рассказала, что нужно делать во время отравления детей и взрослых жаропонижающими препаратами.

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Во время отравлений аспирином могут быть: боли в животе, обильная рвота, снижение зрения, слабый стул или понос. Также может возникать одышка и снижаться температура тела.

Даже при умеренных дозах, однако из-за длительного использования, аспирин может вызвать желудочное кровотечение и дефекты слуха, поэтому аспирин нельзя детям до 15 лет, беременным и тем, у кого выраженные нарушения функции печени и почек, есть заболевания крови и бронхиальная астма.

Симптоматика передозировки парацетамола

Наблюдается слабость, усиленное потоотделение и сонливость, переходящая в глубокий сон, а затем в потерю сознания. Тяжелое отравление может привести к остановке дыхания и кровообращения.

Во время передозировки парацетамолом существует 4 стадии. Первая стадия наступает через первые несколько часов, вторая через 24 часа, третья через 3-5 дней и четвертая через пять дней.

Отравление жаропонижающими препаратами: что делать

 
Передозировка парацетамолом – симптомы
  • Во время первой стадии симптоме незначительные, их трудно заметить и человек не выглядит больным.
  • Во время второй стадии возникают тошнота и рвота, анализы показывают нарушение функции печени.
  • Во время третьей стадии рвота продолжается. Исследование крови показывает резкое нарушение печени, появляются симптомы печеночной недостаточности.
  • Во время четвертой стадии человек или выздоравливает, или умирает от печеночной недостаточности.

Первая помощь при отравлении жаропонижающими препаратами

Если пациент в сознании, нужно промыть желудок. Больному дают выпить большое количество воды и вызывают рвоту. Подобное действие желательно повторить несколько раз. Если же пациент без сознания или полусознании, то следует тщательно следить, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути, для этого стоит его положить и перевернуть на бок.

Если ребенок съел много парацетамола

Если ребенок проглотил большое количество парацетамола то, чтобы уменьшить токсичность препарата, обычно дают ацетилцистеин. Однако в таких случаях следует вызвать скорую медицинскую помощь, она должна предоставить сорбенты для промывания желудка.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Дети Отравление Лекарства
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