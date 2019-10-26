Первая помощь при отравлении жаропонижающими
Не всем известно, что жаропонижающие препараты нужно дозировать не по возрасту, а по весу. И в жизни бывает множество непредвиденных ситуаций, к которым нужно быть готовым.
Врач Анна Слинчук рассказала, что нужно делать во время отравления детей и взрослых жаропонижающими препаратами.
Читайте также: Как дозировать жаропонижающие лекарства – расчеты
Во время отравлений аспирином могут быть: боли в животе, обильная рвота, снижение зрения, слабый стул или понос. Также может возникать одышка и снижаться температура тела.
Даже при умеренных дозах, однако из-за длительного использования, аспирин может вызвать желудочное кровотечение и дефекты слуха, поэтому аспирин нельзя детям до 15 лет, беременным и тем, у кого выраженные нарушения функции печени и почек, есть заболевания крови и бронхиальная астма.
Симптоматика передозировки парацетамола
Наблюдается слабость, усиленное потоотделение и сонливость, переходящая в глубокий сон, а затем в потерю сознания. Тяжелое отравление может привести к остановке дыхания и кровообращения.
Во время передозировки парацетамолом существует 4 стадии. Первая стадия наступает через первые несколько часов, вторая через 24 часа, третья через 3-5 дней и четвертая через пять дней.
Отравление жаропонижающими препаратами: что делать
- Во время первой стадии симптоме незначительные, их трудно заметить и человек не выглядит больным.
- Во время второй стадии возникают тошнота и рвота, анализы показывают нарушение функции печени.
- Во время третьей стадии рвота продолжается. Исследование крови показывает резкое нарушение печени, появляются симптомы печеночной недостаточности.
- Во время четвертой стадии человек или выздоравливает, или умирает от печеночной недостаточности.
Первая помощь при отравлении жаропонижающими препаратами
Если пациент в сознании, нужно промыть желудок. Больному дают выпить большое количество воды и вызывают рвоту. Подобное действие желательно повторить несколько раз. Если же пациент без сознания или полусознании, то следует тщательно следить, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути, для этого стоит его положить и перевернуть на бок.
Если ребенок съел много парацетамола
Если ребенок проглотил большое количество парацетамола то, чтобы уменьшить токсичность препарата, обычно дают ацетилцистеин. Однако в таких случаях следует вызвать скорую медицинскую помощь, она должна предоставить сорбенты для промывания желудка.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.