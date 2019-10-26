Первая помощь при отравлении жаропонижающими

Не всем известно, что жаропонижающие препараты нужно дозировать не по возрасту, а по весу. И в жизни бывает множество непредвиденных ситуаций, к которым нужно быть готовым.

Врач Анна Слинчук рассказала, что нужно делать во время отравления детей и взрослых жаропонижающими препаратами.

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Во время отравлений аспирином могут быть: боли в животе, обильная рвота, снижение зрения, слабый стул или понос. Также может возникать одышка и снижаться температура тела.

Даже при умеренных дозах, однако из-за длительного использования, аспирин может вызвать желудочное кровотечение и дефекты слуха, поэтому аспирин нельзя детям до 15 лет, беременным и тем, у кого выраженные нарушения функции печени и почек, есть заболевания крови и бронхиальная астма.

Симптоматика передозировки парацетамола

Наблюдается слабость, усиленное потоотделение и сонливость, переходящая в глубокий сон, а затем в потерю сознания. Тяжелое отравление может привести к остановке дыхания и кровообращения.

Во время передозировки парацетамолом существует 4 стадии. Первая стадия наступает через первые несколько часов, вторая через 24 часа, третья через 3-5 дней и четвертая через пять дней.

Отравление жаропонижающими препаратами: что делать

Передозировка парацетамолом – симптомы Во время первой стадии симптоме незначительные, их трудно заметить и человек не выглядит больным.

симптоме незначительные, их трудно заметить и человек не выглядит больным. Во время второй стадии возникают тошнота и рвота, анализы показывают нарушение функции печени.

возникают тошнота и рвота, анализы показывают нарушение функции печени. Во время третьей стадии рвота продолжается. Исследование крови показывает резкое нарушение печени, появляются симптомы печеночной недостаточности.

рвота продолжается. Исследование крови показывает резкое нарушение печени, появляются симптомы печеночной недостаточности. Во время четвертой стадии человек или выздоравливает, или умирает от печеночной недостаточности.

Первая помощь при отравлении жаропонижающими препаратами

Если пациент в сознании, нужно промыть желудок. Больному дают выпить большое количество воды и вызывают рвоту. Подобное действие желательно повторить несколько раз. Если же пациент без сознания или полусознании, то следует тщательно следить, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути, для этого стоит его положить и перевернуть на бок.

Если ребенок съел много парацетамола

Если ребенок проглотил большое количество парацетамола то, чтобы уменьшить токсичность препарата, обычно дают ацетилцистеин. Однако в таких случаях следует вызвать скорую медицинскую помощь, она должна предоставить сорбенты для промывания желудка.

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