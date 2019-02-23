Первая помощь при ранах

Если резаная рана незначительная, а сухожилия и волокна мышц не повреждены, достаточно будет обработать рану и наложить повязку.

Глава Всеукраинского Союза Парамедиков Ярослав Вус отмечает, что не все растворы подойдут для дезинфекции ран.

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Нельзя лить на рану спиртовые растворы: йод, зеленку и другие. Все потому, что они создают ожог, и тогда рана будет болеть еще сильнее.

Какими растворами промывать раны

1. Хлоргексидин

Это средство не пенится, не жжет и не болит. Им можно обрабатывать раны у детей. Однако его нельзя использовать для глаз.

2. Сульфацил-Натрия

Это средство подходит лучше всего для промывания глаз.



Какими растворами промывать раны

После того, как вы обработали рану, необходимо остановить кровотечение, если оно есть. Если вам сложно остановить, нужно поставить на рану стерильную повязку, пока кровь не остановится.

Если рана рваная, то не стоит трогать открытые повреждения раны. При осложнениях следует обратиться к хирургу, который сможет оценить ситуацию и наложить при необходимости швы.

Когда необходимо обратиться к врачу

рана не прекращает кровоточить через бинты, даже после применения давления в течение 15 минут; есть онемение за пределами раны, или, если кожа вокруг раны оказывается холодной, синеет или белеет; рана была сильно загрязнена, а пострадавший является диабетиком, имеет проблемы с иммунитетом или если ему больше 61 года; если вы не уверены в том, что посторонние предметы, такие как стекло, дерево или грязь были удалены; если рана на лице или шее; если рана – результат укуса и есть признаки инфекции. помните, что признаки появляются только через 1-2 дня; рана не заживает в течение 10-12 дней.



Когда необходимо обратиться к врачу

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что 3% раствор перекиси водорода не заживляет и не обеззараживает раны. Подействует более концентрированный раствор (не менее 30%), но человек получит ожог.

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