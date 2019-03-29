Первая помощь при вывихе

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Что делать при вывихе
Что делать при вывихе / continentalhospitals.com

Вывих – это травма, с которой может столкнуться каждый. Это возникает, когда кто-то неудачно приземлился на локоть при падении, слишком сильно стукнул по мячу или неудачно спрыгнул с бордюра.

Во время вывиха происходит замещение костей в суставе. В зависимости от места вывиха внешние проявления могут отличаться, но симптомы у них похожи, пишет Lifehacker.

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Вивих – симптомы
• сустав увеличился в размерах, на месте возникла припухлость;
• кожа или покраснела или побледнела;
• сильная боль в области сустава или же онемение;
• невозможность двигать пострадавшим суставом;
• сустав выглядит странно, например, кость приобретает неестественный угол наклона.

Как оказать первую помощь при вывихе

1. Сустав нужно максимально обездвижить, не стоит сгибать колени, локти, пальцы, двигать челюстью, и тому подобное.

2. Приложите к суставу что-нибудь холодное – пакет со льдом или замороженными овощами (не забудьте обернуть его в тонкую ткань, грелку с ледяной водой. Холод поможет снизить болезненные ощущения и остановить отек.

Прикладіть до травмованого суглоба щось холодне
Приложите к травмированному суставу что-то холодное

Можно принять лекарства от боли на основе парацетамола или ибупрофена.

Как медик будет лечить вывих

1. Травматолог или хирург осмотрит травму

Скорее всего, он отправит вас на рентген, чтобы убедиться, что речь идет именно о вывихе, а не переломе. В некоторых случаях врач может назначить магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы оценить повреждения мягких тканей вокруг сустава.

 
МРТ – что это?

Магнитно-резонансная томография позволяет получить детальное изображение внутренних органов с помощью магнитного поля.

МРТ применяется для обследования:

• сосудов и структур головного мозга;
• шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника;
• суставов;
• органов брюшной полости;
• органов забрюшинного пространства;
• органов малого таза;
• мягких тканей.

2. Медик попытается вправить сустав

Чтобы вернуть кости, которые сместились, в правильное положение, необходимо их вправить. Эта процедура является болезненной, поэтому может потребоваться анестезия – местная или даже общая.

3. Вероятно, понадобится операция

Если же врачу не удается устранить вывих, тогда прибегают к хирургическому вмешательству. Операцию также назначают, когда значительно повредились нервы, кровеносные сосуды, связки, и тому подобное.

4. Сустав обездвиживают

После того, как кости вернулись в правильное положение, врач может наложить на сустав шину или же стропу-слинг. Как долго нужно носить – зависит от рекомендаций медика и степени повреждения сустава/нервов/мягких тканей.

Для того, щоб знерухомити суглоб, лікар може накласти шину
Для того, чтобы обездвижить сустав, врач может наложить шину

После этого необходимо будет делать суставную гимнастику и проходить физиотерапевтические процедуры. Это важный этап, который необходим, чтобы вернуть былую подвижность.

Существует закономерность: если сустав хотя бы раз был вывихнут, то существует большая вероятность, что это произойдет снова.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Травмы
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