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Первая смерть от коронавируса в США: заболевание распространяется по западному побережью страны

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В США подтвердили первый случай смерти из-за коронавируса COVID-19. Деталей о погибшем человеке не сообщается, однако летальный случай зафиксировали в штате Вашингтон.

Штат розташований на північному заході країни. А вірус поки шириться західним узбережжям США. Про це інформує AP.

Раніше: Коронавірус у США: у Сан-Франциско оголосили надзвичайний стан

Смерть людини від COVID-19 підтвердила влада штату, деталі пообіцяли повідомити пізніше, під час пресконфернції. 

Випадок смерті від коронавірусу зареєстровано у штаті Вашингтон, в окрузі Кінг недалеко від Сієтла.

Щоправда, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у штаті Вашингтон захворіла жінка середніх років, яка нещодавно приїхала із Південної Кореї. Окрім того, новою інфекцією заразився учень школи в окрузі Шохоміш, щоправда, де він міг підхопити захворювання – невідомо.

Увага! Всього у США 68 підтверджених випадків коронавірусу, 7 людей вже одужали. Найбільше випадків зараження на західному узбережжі країни. Їх фіксують у Каліфорнії, Орегоні, Аризоні та Вашингтоні.

У Північній Каліфорнії днями інфікувалася старша жінка, яка має хронічні захворювання, у Портленді (Орегон) – працівник місцевої школи, а у Вашингтоні – школярка. Усі вони не бували за кордоном останнім часом.


Коронавірус COVID-19 у цифрах/ інфографіка 24 канал

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Жертвы Коронавирус Covid-19 Новости США Здоровье Лечение
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