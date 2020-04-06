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Первая вакцина заставила мышей вырабатывать антитела к коронавирусу

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Вакцина в виде пластыря от коронавируса / University of Pittsburgh

Ученые сообщили об успешных доклинических испытаниях потенциальной вакцины против SARS-CoV-2 – возбудителя заболевания COVID-19. В мышей выработались антитела к вирусу.

Исследование провели сотрудники медицинского факультета Университета Питтсбурга, результаты опубликованы в журнале EBioMedicine.

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В ученых был опыт с SARS-CoV в 2003 году (возбудитель "атипичной пневмонии") и MERS-CoV (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома) в 2014 году. Эти два вируса, тесно связанные с SARS-CoV-2.

Они научили нас, что определенный белок, названный спаечным (S-белок, напоминающий "шипы" на поверхности коронавируса, тесно связывается с рецепторными белками человека, находящимися на поверхности человеческих клеток), важен для индукции иммунитета против вируса. Мы точно знали, как бороться с новым вирусом,
– рассказал Андреа Гамботто, доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии в Медицинской школе Университета Питтсбурга.


Вакцина против коронавируса показала результат / University of Pittsburgh

Как заявили ученые, при тестировании на мышах вакцины, которая названа PittCoVacc (Pittsburgh Coronavirus Vaccine) и доставлялась внутрь организма с помощью крошечного пластыря, который помещается на кончике пальца и содержит в себе 400 микроигл, состоящих из сахара и кусочков белка, – после введения в кожу они просто растворяются.

Препарат заставил организмы грызунов в течение двух недель вырабатывать специфические к SARS-CoV-2 антитела (белковые соединения плазмы крови, реагирующие на введение в организм бактерий, вирусов, белковых токсинов и других чужеродных антигенов), причем в количествах, которые считаются достаточными для нейтрализации вируса.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Новости Здоровье Вакцинация Профилактика заболеваний
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