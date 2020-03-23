Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Чехии

В Чехии вечером 22 марта от коронавируса умер 95-летний мужчина. Он стал первой официально подтвержденной жертвой инфекции на территории этой центральноевропейской страны.

В больницу с коронавирусом мужчина был госпитализирован всего за 4 дня до смерти – 18 марта, пишет Czech Radio.

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В последнее время у пациента наблюдалось обострение сердечно-сосудистого заболевания, связанное, помимо прочего, и с заражением коронавирусом,

– рассказал председатель кризисного штаба Чехии Роман Примула.

Врач, который ухаживал за пациентом перед его смертью, объяснил его смерть полным истощением резервов организма.

Что известно о коронавирусе в Чехии?

По состоянию на 22 марта в Чехии официально подтвердили 1 тысячу 120 случаев заболевания коронавирусом. Из них семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, а 6 больных уже смогли вылечиться.



Последствия и статистика смертности от коронавируса / инфографика 24 канала