Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Греции

Греция сообщила о первой смерти от коронавируса. Умер 66-летний мужчина, который ранее вернулся из паломнического тура в Египте и Израиле.

О первом летальном случае на территории Греции сообщает издание Greek Reporter.

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По возвращении из путешествия мужчина был госпитализирован 2 марта и с тех пор находился в больнице. В герцком Министерстве здравоохранения подчеркнули, что у мужчины были пробелмы с сердцем.

Вместе с погибшим в паломническом туре находились 53 человека. Некоторых из них также проверяли на наличие болезни.

Что известно о коронавирусе в Греции и Европе?В целом в Греции по состоянию на вечер 11 марта было 99 подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Мужчина, о котором сообщается – первый, кто умер от коронавирус на территории государства.



Серьезнее всего болезнь затронула Италию (свыше 12 тысяч зараженных и 827 смертей), Испанию (более 2 тысяч зараженных и 55 смертей) и Францию (более 2 тысяч зараженных и 48 смертей).



В последнее время в мире различные государства пытаются изолироваться, чтобы предотвратить распространение болезни на собственной территории. Среди государств, которые прибегли к ограничениям, в том числе карантину, есть и Украина.