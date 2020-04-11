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Первые 2 случая коронавируса зафиксировали в Николаевской области

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Коронавирус зафиксировали в Николаевской области / Getty images

В Николаевской области 11 апреля зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус обнаружили у людей в Вознесенском районе, которые вернулись из Польши. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Они еще не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что такие случаи есть", – отметил он.

Ляшко призвал оставаться всех дома и праздновать Пасху только с людьми, с которыми вы проживаете.

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Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Юлия Гилей
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Новости Николаева Здоровье Медицина
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