Первые 2 случая коронавируса зафиксировали в Николаевской области

В Николаевской области 11 апреля зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус обнаружили у людей в Вознесенском районе, которые вернулись из Польши. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Они еще не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что такие случаи есть", – отметил он.

Ляшко призвал оставаться всех дома и праздновать Пасху только с людьми, с которыми вы проживаете.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала