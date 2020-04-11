Первые 2 случая коронавируса зафиксировали в Николаевской области
В Николаевской области 11 апреля зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом.
Коронавирус обнаружили у людей в Вознесенском районе, которые вернулись из Польши. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Обратите внимание В Украине зафиксировали 2513 случаев коронавируса
"Они еще не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что такие случаи есть", – отметил он.
Ляшко призвал оставаться всех дома и праздновать Пасху только с людьми, с которыми вы проживаете.
Комментарии
Читайте также
10 апреля , 23:43 Все о женском оргазме, фригидности и мастурбации: откровенное интервью с сексопатологом
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 10 апреля: стратегия выхода из карантина, в мире 100 000 смертей
10 апреля , 22:11 Какие запреты будут действовать во время пасхальных праздников на Киевщине
сегодня , 01:46 Сколько украинцев больны COVID-19 за границей: по данным МИД, известно о шестой смерти
10 апреля , 22:09 Холостяк 10 сезон 6 выпуск: кто из девушек покинул проект в этом эфире
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Антирекорд в США: за сутки 2 тысячи жертв коронавируса, зараженных более полумиллионасегодня , 09:04
-
Как правильно мыть руки: видеосегодня , 06:20
-
В Италии из-за коронавируса карантин продлили до мая10 апреля , 23:53
-
COVID-19 в Черновицкой области: 5 инфицированных священников контактировали с сотнями верующихсегодня , 02:49
Предложения партнеров
Комментарии