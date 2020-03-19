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Первые два случая коронавируса подтвердили в Днепропетровской области

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В Днепропетровской области 19 марта зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом. Пациенты, у которых обнаружили инфекцию, недавно вернулись из-за границы.

Сейчас они оба находятся под пристальным наблюдением медиков, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Важно В Украине за сутки еще два подтвержденных случая заражения коронавирусом

Есть два подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Пациенты теперь получают всю необходимую медицинскую помощь. Мы сделаем все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции по региону,
– заявил Бондаренко.

Сейчас областные медики обнаруживают все контакты больных коронавирусом пациентов. В дальнейшем этих людей обследуют и обеспечат их изоляцию. Сами же инфицированные чувствуют себя хорошо, их состояние стабильное.

В области действуют две больницы, которые могут принимать пациентов с таким заболеванием – Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. Они рассчитаны на 430 человек.

Глава области напомнил людям, что для того, чтобы уберечься от коронавируса, нужно часто и тщательно мыть руки с мылом, не касаться лица, удерживать дистанцию ​​с другими людьми до 1,5 метров.

Сколько больных коронавирусом в Украине?Всего в Украине удалось обнаружить уже 20 случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных – две жертвы.

Наибольшее количество заболевших в Черновицкой области – 10, в Житомирской – 2, в Днепропетровской – 2, Киевской области – 2, Донецкой области – 1, в городе Киев – 3 подтвержденных случая.

Как уберечься от коронавируса: смотрите видео

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Днепра Новости Здоровье Здоровье Лечение
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