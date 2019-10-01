Когда начинает двигаться ребенок в утробе матери

Первые выразительные движения плода женщины испытывают обычно в промежутке между 18 и 22 неделями. Те, у кого уже не первая беременность, испытывают толчки на несколько недель раньше, потому что уже умеют их распознавать.

Во время первой беременности движения плода легко перепутать с перистальтикой кишечника или мышечными сокращениями, пишет wonderzine.

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Когда начинает двигаться плод в утробе матери?

Эмбрион начинает двигаться с 7-8 недель, сначала хаотично. До 14-15 недели беременности конечности плода уже выглядят как руки и ноги, а движения становятся более интенсивными и активными. В этот период плод плавает в амниотической жидкости и отталкивается от стенок матки.



Эмбрион начинает двигаться на 7 неделе

До 18-20 недель плод подрастает, движения становятся более ощутимыми. Во втором триместре женщины могут чувствовать толчки в различных отделах живота, потому что плод еще не занял определенного положения в матке.

У него достаточно места, чтобы переворачиваться и вращаться во всех направлениях, двигать головой, стукать ножками, руками охватывать ноги и хвататься за пуповину. По мере того, как плод растет и становится сильнее, легкие толчки заменяются сильными пинками и можно невооруженным глазом заметить, как живот меняет форму.

Почему плод двигается?

Движения крайне важны для развития плода – при этом возникают силы, которые стимулируют рост и развитие скелета, формирование мышц, сухожилий, связок и хрящей. Движение плода может способствовать развитию частей коры головного мозга; они хранятся в памяти, и плод формирует репертуар "желаемых" движений.

Уже с 10 недель беременности плод генетически предрасположен к выбору доминирующей руки – с некоторой долей вероятности она может стать главной после рождения.

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