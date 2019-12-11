Первые лекарства против Альцгеймера могут появиться в начале 2020 года

Компания Biogen направила заявку на одобрение лекарств против болезни Альцгеймера в Управление продовольствия и медикаментов (FDA).

В марте 2019 года, компания Biogen на III фазе остановила клиническое тестирование лекарственного средства против болезни Альцгеймера адуканумаб, в связи с низкой эффективностью. Впоследствии фирма пересмотрела результаты исследования и нашла в них ошибку, после чего таки подала заявку на одобрение в FDA, сообщает New Atlas.

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Адуканумаб должен бороться с накоплением амилоидных бляшек, которые считают основной причиной гибели нейронов. Несмотря на удачные эксперименты лекарств на животных, ни один из антиамилоидных препаратов не смог подтвердить свою эффективность при тестировании на людях.



Biogen быстрее хочет вывести на рынок лекарства против болезни Альцгеймера

В октябре 2019 года представители Biogen заявили о том, что мартовский анализ был ошибочным, и адуканумаб действительно способен замедлять снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера. Компания заявила, что одно из двух клинических испытаний было неудачным только потому, что дозировка препарата были не такой, как нужно. Мол, адуканумаб эффективен только при высоких дозах, и обнаружив это, компания решила получить одобрение FDA в кратчайшие сроки.

Некоторые эксперты считают, что Biogen играют "грязную игру", поэтому настаивают на проведении новых испытаний с нуля. FDA еще никак не прокомментировало это событие, но именно от решения этого управления зависит не только судьба лекарственного препарата, но и направление, в котором человечество будет двигаться к поискам новых средств для лечения болезни Альцгеймера.

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