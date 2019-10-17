Как понять, что ты беременна: ранние симптомы

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Ранние признаки беременности
Ранние симптомы беременности / gravimed.com.ua

Вопрос о наступлении беременности беспокоит женщин во всех случаях, даже, когда она желательна. Самый простой способ узнать – сделать тест, но не всегда есть возможность его купить.

Как распознать беременность на ранних этапах в эксклюзивном комментарии Здоровье 24 рассказала медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук.

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По словам медиков, есть различные симптомы, которые могут свидетельствовать о беременности:

  • изменение вкуса;
  • задержка;
  • изменение психического состояния и настроения;
  • переменчивость;
  • слабость;
  • постоянная сонливость;
  • тошнота и рвота;
  • изменение чувствительности груди, ее рост;
 
Медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук
“Но и эти симптомы могут свидетельствовать не только о беременности, но и о других заболеваниях (например, онкологических). Поэтому следует обязательно обратиться к гинекологу для осмотра, проведения УЗИ и определения хорионического гормона человека – при беременности он увеличивается”.

Также Татьяна Ярошук отметила, что на ранних сроках они могут быть отрицательные или слабо положительные. Поэтому лучше купить несколько тестов и сделать их в течение нескольких дней (с перерывом 1-3 дня).

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Теги: Беременность и роды Дети Здоровье Публикации Статьи Медицина
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