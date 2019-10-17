Как понять, что ты беременна: ранние симптомы
Вопрос о наступлении беременности беспокоит женщин во всех случаях, даже, когда она желательна. Самый простой способ узнать – сделать тест, но не всегда есть возможность его купить.
Как распознать беременность на ранних этапах в эксклюзивном комментарии Здоровье 24 рассказала медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук.
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По словам медиков, есть различные симптомы, которые могут свидетельствовать о беременности:
- изменение вкуса;
- задержка;
- изменение психического состояния и настроения;
- переменчивость;
- слабость;
- постоянная сонливость;
- тошнота и рвота;
- изменение чувствительности груди, ее рост;
Также Татьяна Ярошук отметила, что на ранних сроках они могут быть отрицательные или слабо положительные. Поэтому лучше купить несколько тестов и сделать их в течение нескольких дней (с перерывом 1-3 дня).
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