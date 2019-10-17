Как понять, что ты беременна: ранние симптомы

Вопрос о наступлении беременности беспокоит женщин во всех случаях, даже, когда она желательна. Самый простой способ узнать – сделать тест, но не всегда есть возможность его купить.

Как распознать беременность на ранних этапах в эксклюзивном комментарии Здоровье 24 рассказала медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук.

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По словам медиков, есть различные симптомы, которые могут свидетельствовать о беременности:

изменение вкуса;

задержка;

изменение психического состояния и настроения;

переменчивость;

слабость;

постоянная сонливость;

тошнота и рвота;

изменение чувствительности груди, ее рост;

Медик Киевского областного центра экстренной медицины Татьяна Ярошук “Но и эти симптомы могут свидетельствовать не только о беременности, но и о других заболеваниях (например, онкологических). Поэтому следует обязательно обратиться к гинекологу для осмотра, проведения УЗИ и определения хорионического гормона человека – при беременности он увеличивается”.

Также Татьяна Ярошук отметила, что на ранних сроках они могут быть отрицательные или слабо положительные. Поэтому лучше купить несколько тестов и сделать их в течение нескольких дней (с перерывом 1-3 дня).

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