Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Таджикистане

29 апреля в Таджикистане официально подтвердили первые случаи инфицирования COVID-19. Заразилось 15 человек, еще примерно 2 тысячи находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус.

Первые 10 случаев обнаружили в Худжанде, и еще 5 – в Душанбе. Об этом заявили на экстренном заседании республиканского штаба по предупреждению пандемии коронавируса в стране в четверг, сообщает Радио Озоди.

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С 1 февраля до 30 апреля в Таджикистане на карантин отправили 10 937 местных граждан и иностранцев, из которых 8 438 уже отпустили домой.

Власть до последнего отрицала наличие больных в стране. Однако это вызывало сомнения, ведь в апреле там возросло количество случаев заболевания пневмонией.

Какие карантинные ограничения ввели в Таджикистане

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, Республиканский штаб по предупреждению пандемии коронавируса в стране решил с 4 мая объявить летние каникулы для студентов 1-х, 2-х и 3-х курсов учреждений высшего профессионального образования страны. Выпускники должны сдать государственные экзамены до 15 мая 2020 года.

Раньше там приостановили занятия в школах и чемпионат страны по футболу. Кроме этого запретили проводить в мечетях страны общественный намаз и религиозные обряды.



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