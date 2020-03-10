Первые украинцы вылечились от коронавируса

Двое украинцев, которые первыми среди граждан Украины заразились новым видом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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В Минздраве отметили, что двое украинцев уже прошли необходимый курс лечения и выписаны из больниц. Сейчас они находятся в местных гостиницах.

Двое больных граждан Украины лечатся в медицинских учреждениях Токио, их состояние является стабильным.

Напомним, что на борту лайнера Diamond Princess было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.



Первые украинцы выздоровели от коронавируса / Скриншот

Главное о коронавирусе в Украине

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. В Черновцах больным оказался мужчина, который накануне вернулся из путешествия по Италии. Его состояние, как говорят врачи, удовлетворительное, течение болезни – легкое.

Больные коронавирусом есть в более чем 100 странах мира. В ЕС случаи заражения есть уже во всех странах. Больше всего страдает Италия – там 463 человека умерли от коронавируса, а количество зараженных уже больше 9 тысяч.

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