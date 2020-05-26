Первый случай коронавируса обнаружили в ООС на Донбассе
У правоохранителя из состава Операции объединенных сил обнаружили коронавирус. Сейчас полицейский госпитализирован. Это первый случай COVID-19 в ООС.
Полицейского госпитализировали
Правоохранитель выполнял задания на одном из блокпостов в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.
К теме Коронавирус в ВСУ: за сутки количество больных выросло
Сейчас полицейский находится в инфекционной больнице, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное. Всех контактных лиц изолировали и протестировали на коронавирус. Помещение, где они работали, дезинфицировали.
Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах,
– говорится в сообщении штаба ООС.
Ситуация с коронавирусом в ВСУ
- В Вооруженных силах Украины коронавирусом сейчас болеют 60 человек. Двое пациентов в результате болезни среди военных умерли.
- За последние сутки зафиксировали 3 новых случая инфицирования,
- На изоляции сейчас находится 261 человек.
Статистика коронавируса в Украине
По состоянию на 26 мая в Украине обнаружили 21 584 случая заражения коронавирусом. К сожалению, 644 из них закончились летально. 7 575 пациентов выздоровели.