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Первый случай коронавируса обнаружили в ООС на Донбассе

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Первый случай коронавируса обнаружили в ООС на Донбассе
Это первый случай коронавируса в составе ООС / Новости Полтавщины

У правоохранителя из состава Операции объединенных сил обнаружили коронавирус. Сейчас полицейский госпитализирован. Это первый случай COVID-19 в ООС.

Полицейского госпитализировали

Правоохранитель выполнял задания на одном из блокпостов в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

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Сейчас полицейский находится в инфекционной больнице, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное. Всех контактных лиц изолировали и протестировали на коронавирус. Помещение, где они работали, дезинфицировали.

Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах,
– говорится в сообщении штаба ООС.

Ситуация с коронавирусом в ВСУ

  • В Вооруженных силах Украины коронавирусом сейчас болеют 60 человек. Двое пациентов в результате болезни среди военных умерли.
  • За последние сутки зафиксировали 3 новых случая инфицирования,
  • На изоляции сейчас находится 261 человек.

Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на 26 мая в Украине обнаружили 21 584 случая заражения коронавирусом. К сожалению, 644 из них закончились летально. 7 575 пациентов выздоровели.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости Донецка Операция Объединенных сил Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровая жизнь Здоровье
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