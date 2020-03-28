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Первый больной коронавирусом в Харькове: мужчина вернулся из Франции

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В Харьковской области подтвердили первый случай заболевания Covid-19. Мужчина недавно вернулся из Франции. Его состояние стабильное, и он находится на самоизоляции.

Харьковчанин, у которого подтвержден COVID-19, недавно вернулся из Франции. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.

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Известно, что больной не нуждается в госпитализации, а находится в самоизоляции.

Больной — молодой человек (ему нет 30 лет). Он недавно вернулся из Франции,
– отметили в ОГА.

По данным департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации, в контакте с ним после возвращения были 17 человек. Все они тоже находятся в самоизоляции, за ними ведется медицинское наблюдение.

Важно! В Украине по данным МОЗ по состоянию на 28 марта подтверждено 311 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 8 человек и 5 выздоровели.


Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Харькова Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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