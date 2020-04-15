Первый человек в мире испытал вакцину против COVID-19: как прошла процедура

44-летняя американка Дженнифер Халлер стала первым человеком в США, которому проводят испытания экспериментальной вакцины от коронавируса. Женщина рассказала, что процедура была похожа на прививку от гриппа.

Об этом Халлер рассказала в интервью изданию The Telegraph.

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Как проходила вакцинация?

Женщине сделали инъекцию в плечо, процедура длилась несколько секунд. В первый день после этого у Дженнифер была повышенная температура, на второй сильно болела рука, а потом состояние здоровья нормализовалось.

Так, мать двух детей стала первым человеком, которая испытала экспериментальную вакцину mRNA-1273, что разработали в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле.

Что известно об исследовании?

Сначала инъекцию протестировали на животных и после этого впервые начали испытания на людях. Кроме Дженнифер в исследовании принимают участие 44 добровольца. Людям введут по две инъекции одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. Дозы будут отличаться по своему объему (25, 100 и 150 мкг).

За состоянием здоровья людей, которые испытывают вакцину, будут следить до весны 2021 года.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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