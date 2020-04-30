Город в США предлагает всем жителям бесплатные тесты на COVID-19
Жители Лос-Анджелеса могут бесплатно пройти тест на коронавирус COVID-19. Это – первый город в США, которsq предложил такое тестирование всему населению.
Провериться можно даже если признаков заболевания нет. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарчетти, сообщает CNN.
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Как отметил политик, люди с симптомами коронавируса будут иметь первоочередной приоритет. По его словам, город имеет возможность провести примерно 9% всех тестов в США.
Отметим, что с начала пандемии коронавируса COVID-19 тесты на коронавирус сдали уже более 6 миллионов американцев.
Коронавирус в США: что известно
- По состоянию на 30 апреля в США зафиксировано 1 039 909 случаев заражения коронавируса, 60 966 человек умерли (из них 1056 – в Лос-Анджелесе), а 120 720 – выздоровели.
- Число жертв превысило потери страны во Вьетнамской войне. Тогда погибли 58 220 человек.
- США начали тестирование вакцины от коронавируса на людях.
- Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, там – большинство случаев заражения в США.