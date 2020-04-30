Город в США предлагает всем жителям бесплатные тесты на COVID-19

Жители Лос-Анджелеса могут бесплатно пройти тест на коронавирус COVID-19. Это – первый город в США, которsq предложил такое тестирование всему населению.

Провериться можно даже если признаков заболевания нет. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарчетти, сообщает CNN.

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Как отметил политик, люди с симптомами коронавируса будут иметь первоочередной приоритет. По его словам, город имеет возможность провести примерно 9% всех тестов в США.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса COVID-19 тесты на коронавирус сдали уже более 6 миллионов американцев.

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