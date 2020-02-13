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Первый карантин за пределами Китая: Вьетнам из-за вспышки коронавируса закрыл сельскую коммуну

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Вьетнам из-за вспышки коронавируса закрыл коммуну с 10-тысячным населением / Unsplash

Во вьетнамской провинции Виньфук закрыли на карантин коммуну Шонла, расположенную близко к столице, из-за стремительного распространения смертельного коронавируса из Китая.

Карантин во вьетнамской коммуне стал первым проявлением жестоких мер для борьбы с распространением коронавирус за пределами Китая.

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Сельскую коммуну с населением 10 тысяч человек власть изолировала на 20 дней.

"С 13 февраля мы экстренно изолируем и поместим под карантин эпидемическую зону в коммуне Шонла", – говорится в сообщении министерства здравоохранения Вьетнама.

Добавим, что во Вьетнаме сейчас зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Вокруг сельской коммуны установлены контрольно-пропускные пункты, где медицинские работники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующие средства на автомобили, что проезжают через КПП. Жителям рекомендуют избегать мест большого скопления людей.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Общее количество инфицированных – 60 062 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровел 5 542 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
  • 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Китай Лечение
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