Первый пошел: в Минздраве уволили государственного секретаря без его ведома

На закрытом заседании правительства министр здравоохранения уволил государственного секретаря, который находится в отпуске.

Зоряна Скалецкая заочно уволила государственного секретаря Минздрава Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, поставив на его место Инну Солодку, сообщает Ульяна Супрун.

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По словам Супрун, правительство уволило мужчину, который отсутствует с 9 октября, без всякого предупреждения. Перед уходом в отпуск он возложил свои обязанности на Ирину Литовченко.

Супрун называет такие действия абсолютно незаконными и называет это рейдерским захватом.

Ульяна Супрун “Алексей Гончарук, вашими руками сегодня легитимизировал рейдерский захват Министерства охраны здоровья Украины. Это то, чем запомнит ваше правительство все пациентское сообщество и гражданское общество. И перестаньте повсюду публично коммуницировать о продолжении медицинской реформы. Ваши действия абсолютно расходятся с декларациями.”

Кто такая Инна СолодкаБывшая коллега Андрея Пивоварова-главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.



Она была главным юристом Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, которую неоднократно обвинялась в коррупции, в частности, новым премьером Алексеем Гочаруком.

Ответ Алексея Гончарука не замедлил. Он заявил о том, что Инна Золотая назначена на должность временно и на следующей неделе будет объявлен честный конкурс на пост Госсекретаря Минздрава. Также он добавил, что правительство не намерено сворачивать медицинскую реформу и пообещал, что в Минздраве коррупции не будет.

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Ответ Алексея Гончарука на заявление Ульяны Супрун

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