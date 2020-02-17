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Первый препарат, способный вылечить коронавирус, в Китае запускают в производство

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Лекарство от коронавируса запустят в производство / Иллюстративное фото (pixabay)

Препарат, ранее известный как Favipiravir или Avigan, может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19. Его одобрили в Китае и запускают в серийное производство. Это первое лекарство против коронавируса, которое прошло клинические испытания.

Такое объявление сделала власть города Тайчжоу, пишет Интерфакс-Украина. 

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В сообщении говорится, что 15 февраля препарат официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и может выходить на рынок.

Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в перечень лекарств, которые могут быть эффективны в его лечении,
– подчеркнули чиновники.

Причем речь идет не только о лечении, но и о профилактике заболевания.

Интересно, что в тексте заявления название препарата латыни не приводится, но на фотокопии лицензии на производство значится Favipiravir.

Что известно о Favipiravir? Это лекарство, известное также как T-705 или Avigan. Препарат является синтетическим противовирусным средством, разработанным японцами еще в 1998 году для борьбы с частью РНК-содержащих вирусов.

В клинических исследованиях влияния Favipiravir на лечение нового коронавируса участвовали 70 пациентов. Препарат признан таким, что показал "относительно очевидную эффективность". 

Коронавирус Covid-19: главное

  • По состоянию на 16 февраля вирус убил 1669 человек. Общее количество инфицированных достигло 70 тысяч человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • Граждан Украины должны эвакуировать из закрытого Уханя 19 февраля.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где свирепствует эпидемия.

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Коронавирус – правда и мифы / Инфографика 24 канала

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Теги: Коронавирус 2020 Лекарства Китай Лечение Здоровье Медицина
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