Первый препарат, способный вылечить коронавирус, в Китае запускают в производство
Препарат, ранее известный как Favipiravir или Avigan, может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19. Его одобрили в Китае и запускают в серийное производство. Это первое лекарство против коронавируса, которое прошло клинические испытания.
Такое объявление сделала власть города Тайчжоу, пишет Интерфакс-Украина.
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В сообщении говорится, что 15 февраля препарат официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и может выходить на рынок.
Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в перечень лекарств, которые могут быть эффективны в его лечении,
– подчеркнули чиновники.
Причем речь идет не только о лечении, но и о профилактике заболевания.
Интересно, что в тексте заявления название препарата латыни не приводится, но на фотокопии лицензии на производство значится Favipiravir.
Что известно о Favipiravir? Это лекарство, известное также как T-705 или Avigan. Препарат является синтетическим противовирусным средством, разработанным японцами еще в 1998 году для борьбы с частью РНК-содержащих вирусов.
В клинических исследованиях влияния Favipiravir на лечение нового коронавируса участвовали 70 пациентов. Препарат признан таким, что показал "относительно очевидную эффективность".
Коронавирус Covid-19: главное
- По состоянию на 16 февраля вирус убил 1669 человек. Общее количество инфицированных достигло 70 тысяч человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.
- Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
- Граждан Украины должны эвакуировать из закрытого Уханя 19 февраля.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где свирепствует эпидемия.
Коронавирус – правда и мифы / Инфографика 24 канала
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