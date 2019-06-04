Первый секс в 30: в чем опасность поздней потери девственности

Сексуальная дезадаптация – вот, что происходит с человеком, который не начал интимную жизнь до 25 лет.

Девиантное поведение чаще возникает у мужчин, поэтому им наиболее опасно тянуть с первым сексом, рассказала сексолог Ольга Власенко.

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Почему именно 25 лет?

Потому что психосексуальное развитие человека заканчивается в 26 лет. Есть важный этап с 12 до 26 лет – формирование сексуальных предпочтений. На этом этапе мы проживаем фазу формирования и фазу закрепления. На фазе формирования мы активно фантазируем и думаем о сексе. Представляем, возбуждаемся, мастурбируем.



Из-за позднего начала половой жизни может развиться неправильное поведение

Когда эта фаза затягивается, приходится придумывать все более изощренные фантазии, чтобы почувствовать возбуждение. Так и формируется девиантное (отклонение) поведение. Потому что очень трудно реализовать свои изощренные фантазии.

Что такое сексуальная дезадаптация?

Грубое искажение сексуального стереотипа, ведущее к неудовлетворенности одним или несколькими партнерами. Так же, как мы учимся ходить и говорить в определенном возрасте, нужно в соответствующем возрасте начинать интимную жизнь, чтобы не возникало проблем. ⠀

Как чувствует себя человек, у которого все "не как у всех"? Некомфортно. Это состояние дискомфорта возрастает пропорционально увеличению возраста человека и периода без секса. И чем старше будет человек, тем труднее ему вступить в интимную жизнь.

Cексолог Ольга Власенко “Не ждите, ищите помощи у психологов и сексологов. Нет ничего страшного в том, чтобы с помощью специалиста научиться выстраивать отношения и гармонично вступить в интимную жизнь”.

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