Человека впервые ввели в состояние анабиоза

Медики впервые ввели человеческий организм в анабиоз – временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме.

Американские врачи, о которых рассказывает New Scientist, ввели человеческий организм в анабиоз. Такая процедура поможет получить больше времени на проведение операций и исправление опасных травм или повреждений.

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Термин "анабиоз" часто можно услышать в научно-фантастических фильмах и книгах, когда человека отправляют в длительное космическое путешествие. Однако то, что раньше было научной фантастикой, теперь является действительностью – ученые успешно применили технику анабиоза в отношении человека.

Анабиоз – что это? Анабиоз – это временное состояние организма, при котором жизненные процессы или вообще прекращены, или настолько замедлены, что внешние проявления жизнедеятельности становятся незаметными.

Техника анабиоза

Официально такая техника называется "безотлагательное сохранение и реанимация". Ее применяют для людей, получивших колото-резаные или огнестрельные раны, критические состояния из-за кровопотери и при остановке сердца.

В таких случаях у врачей есть несколько минут на принятие решений, ведь шанс выжить составляет 5%.

Техника заключается в снижении температуры тела пациента до 10-15 градусов по Цельсию и замену крови на специальный состав, при этом активность мозга почти останавливается.

После этого тело отсоединяют от системы охлаждения и отправляют на операционный стол. Человек находится фактически в состоянии клинической смерти.



Благодаря анабиозу врачи имеют больше времени, чтобы спасти жизнь человека

Для чего нужен анабиоз

Благодаря анабиозу у врачей есть больше 2 часов, чтобы исправить травмы. Затем тело реанимируют.

При нормальной температуре тела клетки нуждаются в постоянном поступлении кислорода для выработки энергии.

Снижение температуры тела и мозга замедляет или полностью останавливает химические реакции в клетках, а потребность в кислороде падает в несколько раз.

В то время, когда мозг без ущерба способен жить без кислорода только в течение 5 минут, анабиоз позволяет растянуть это время до 2 часов, прежде чем мозговые клетки начнут умирать, а в организме активизируются необратимые процессы.

Медики отмечают, что такую процедуру способны пережить не все пациенты и применять ее можно только при крайней необходимости.