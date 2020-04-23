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Первый случай COVID-19 в Чернигове: коронавирус в город, вероятно, попал из России

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В Чернигове зафиксировали первый случай COVID-19 / poglyad.tv

В Чернигове 22 апреля подтвердили первый случай коронавируса – у 56-летней женщины, муж которой неделю назад вернулся с заработков из России. До сих пор во всей области было 13 больных – меньше всего среди всех регионов Украины.

22 апреля заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил в фейсбуке о первом подтвержденном случае COVID-19 в городе.

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"Мы держались, сколько могли, но... Официально подтвержден первый случай COVID-19 в Чернигове", – написал он.

При этом чиновник сообщил несколько деталей:

  • Первый инфицированный – женщина 56 лет. Тест ПЦР уже дал положительный результат на коронавирус.
  • Сейчас женщина находится в инфекционной больнице в состоянии средней тяжести.
  • Ее муж был на заработках в России, в Украину вернулся 13 апреля.
  • Причем экспресс-тест мужа показал отрицательный результат, а результат теста ПЦР ждут завтра.
  • В доме супругов (они живут только вдвоем) проводят дезинфекцию.  

До сих пор в Черниговской области зафиксировали наименьшее количество инфицированных коронавирусом среди всех регионов Украины – 13. А в областном центре больных вообще не было.

Заметим, что в комментариях к сообщению Ломако пользователи соцсети спрашивают, где и на каких основаниях женщине делали тест ПЦР, если известно, что в больницу ее доставили только под 19 часов 22 апреля. Люди просят детальных объяснений ситуации, ведь "паника уже пошла в народ". 


Кому в Украине делают тесты ПЦР на коронавирус / Инфографика 24 канала

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Чернигова Новости Украины Здоровье Медицина
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