Первый случай COVID-19 в Чернигове: коронавирус в город, вероятно, попал из России

В Чернигове 22 апреля подтвердили первый случай коронавируса – у 56-летней женщины, муж которой неделю назад вернулся с заработков из России. До сих пор во всей области было 13 больных – меньше всего среди всех регионов Украины.

22 апреля заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил в фейсбуке о первом подтвержденном случае COVID-19 в городе.

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" Мы держались, сколько могли, но... Официально подтвержден первый случай COVID-19 в Чернигове" , – написал он.

При этом чиновник сообщил несколько деталей:

Первый инфицированный – женщина 56 лет. Тест ПЦР уже дал положительный результат на коронавирус.

Сейчас женщина находится в инфекционной больнице в состоянии средней тяжести.

Ее муж был на заработках в России, в Украину вернулся 13 апреля.

Причем экспресс-тест мужа показал отрицательный результат, а результат теста ПЦР ждут завтра.

В доме супругов (они живут только вдвоем) проводят дезинфекцию.

До сих пор в Черниговской области зафиксировали наименьшее количество инфицированных коронавирусом среди всех регионов Украины – 13. А в областном центре больных вообще не было.

Заметим, что в комментариях к сообщению Ломако пользователи соцсети спрашивают, где и на каких основаниях женщине делали тест ПЦР, если известно, что в больницу ее доставили только под 19 часов 22 апреля. Люди просят детальных объяснений ситуации, ведь "паника уже пошла в народ".