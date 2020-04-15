Первый случай коронавируса зафиксировали среди военнослужащих Госпогранслужбы

Коронавирус подтвердили у пограничника одного из подразделений в Закарпатской области. Это первый случай болезни среди военнослужащих Госпогранслужбы.

Пограничника еще несколько дней назад госпитализировали в центральную районную больницу с повышенной температурой, сообщили в пресс-службе ведомства. Сначала врачи диагностировали у него ОРЗ.

Обратите внимание Закрытие пунктов пропуска на границе Украины: объяснения ГПСУ

Военнослужащему сразу провели экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, но он показал отрицательный результат.

После этого пограничнику также провели ПЦР-тест, который подтвердил коронавирус.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме. Государственная пограничная служба Украины устанавливает круг всех лиц, с кем пограничник контактировал. Также в подразделении проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания.

Заметим, что пограничники ежедневно находятся в зоне риска, поскольку контактируют с большим количеством людей на пунктах пропуска.

Всего с начала эпидемии коронавируса около 300 пограничников находились под наблюдением врачей на самоизоляции или обсервации.