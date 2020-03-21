Первый случай коронавируса зафиксировали в оккупированном Крыму

В оккупированном Россией Крыму зафиксировали первый случай коронавируса. Вирусную инфекцию установили у мужчины, который вернулся из Франции.

О первом случае заболевания на оккупированном украинском полуострове подтвердил ставленник российских оккупантов Сергей Аксенов.

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По его словам, мужчина, возвращаясь в Крым, не сообщил так называемой власти о том, что бывал в странах, где свирепствует эпидемия коронавируса.

В каком именно крымском городе после возвращения находился больной, оккупант не уточняет. Он только пишет, что тот был госпитализирован "по месту жительства".

Состояние больного – средней тяжести. Определен круг лиц, с которыми он контактировал на территории полуострова. Все они находятся на изоляции, и за ними ведется медицинское наблюдение,

– рассказал Аксенов.

Он отметил, что все крымчане, которые возвращаются из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, должны находиться на самоцизоляции. Интересно, что более двухсот случаев коронавируса есть и в соседней с Крымом России, которая называет полуостров "своим".

Кто ответственен за ситуацию с коронавирусом в Крыму?Целиком и полностью Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных ею территориях.



Последствия и смертность от коронавируса / инфографика 24 канала