24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Первый случай коронавируса зафиксировали в оккупированном Крыму

- Читати новину українською

В оккупированном Россией Крыму зафиксировали первый случай коронавируса. Вирусную инфекцию установили у мужчины, который вернулся из Франции.

О первом случае заболевания на оккупированном украинском полуострове подтвердил ставленник российских оккупантов Сергей Аксенов.

Важно Завтра состоится заседание СНБО насчет чрезвычайного положения

По его словам, мужчина, возвращаясь в Крым, не сообщил так называемой власти о том, что бывал в странах, где свирепствует эпидемия коронавируса.

В каком именно крымском городе после возвращения находился больной, оккупант не уточняет. Он только пишет, что тот был госпитализирован "по месту жительства".

Состояние больного – средней тяжести. Определен круг лиц, с которыми он контактировал на территории полуострова. Все они находятся на изоляции, и за ними ведется медицинское наблюдение,
– рассказал Аксенов.

Он отметил, что все крымчане, которые возвращаются из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, должны находиться на самоцизоляции. Интересно, что более двухсот случаев коронавируса есть и в соседней с Крымом России, которая называет полуостров "своим".

Кто ответственен за ситуацию с коронавирусом в Крыму?Целиком и полностью Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных ею территориях.

коронавирус
Последствия и смертность от коронавируса / инфографика 24 канала

 

Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
сегодня
Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
19 марта 20:04 Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
18 марта 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
18 марта 17:27 Фавипиравир против коронавируса: почему возникают сомнения в эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
Новости
Больше новостей
Залиште відгук