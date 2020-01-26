Первый случай смертельного коронавируса зафиксировали в Канаде

В Канаде зафиксировали первый случай смертельного коронавируса. Заболевание обнаружили у 50-летнего мужчины, который недавно вернулся в Торонто из китайского Уханя.

Мужчине стало плохо, когда он прибыл в Канаду, поэтому 22 января он обратился за помощью к врачам. Медики, которые приехали на вызов к пациенту, были одеты в специальную защитную одежду. Об этом пишет Insider.

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Коронавирус врачи подтвердили только в субботу, 25 января. Установить диагноз у больного мужчины удалось после проведенного в больнице специального анализа, который показал положительный результат.

Сейчас состояние пациента стабильное, его разместили в отдельной палате медицинского центра Саннибрук.

Коронавирус – что это? Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. Основные симптомы заболевания: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость. До сих пор считали, что коронавирус поражает животных. Передача от человека к человеку достаточно ограничена. Точные причины вспышки в Китае еще выясняют.

Смертельный коронавирус из Китая: последние факты

Коронавирус, который вспыхнул в Китае, вышел за пределы страны. Болезнь добралась до Таиланда, Японии, Гонконга, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Вьетнама, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канады. Несколько тревожных случаев проверяют в России.

В Китае количество погибших составляет 54 человека.

За половину суток зафиксировано не менее 300 новых случаев инфицирования.

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.

Известно, что китайским врачам уже удалось вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавируса;

В Китае власти принимают все возможные меры, чтобы предотвратить эпидемию. Там уже ввели карантин в некоторых городах, в частности, строгие ограничения в праве передвижения применены в Ухане, откуда началось заражение.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров. Кроме того, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.

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