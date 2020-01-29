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Первый случай заражения коронавирусом на Ближнем Востоке: что об этом известно

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Коронавирус уже в ОАЭ / AP

В Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый на Ближнем Востоке случай заражения новым китайским коронавирусом. О точном количестве больных неизвестно, но врачи отмечают, что они находятся в стабильном состоянии.

Об этом сообщает государственное агентство ОАЭ со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По данным медиков, больные – члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань.

К теме: Коронавирус 2019-nCoV в Китае заразил уже больше людей, чем болело во время эпидемии в 2003

Отметим, что ОАЭ является пересадочным хабом многих авиаперелетов и домом для таких крупных авиаперевозчиков как Emirates и Etihad.

По последним данным, коронавирусом в Китае заболели более 6 тысяч человек, 132 умерли.

Случаи заболевания зафиксированы в:

  • Таиланде,
  • Южной Корее,
  • Австралии,
  • Сингапуре,
  • Японии,
  • Вьетнаме,
  • Непале,
  • Малайзии,
  • США,
  • Канаде,
  • Германии
  • Франции.​

Заметим, что 28 января появилась информация о том, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний.

В Украине ни одного случая заболевания не зафиксировали, однако следует знать, как можно уберечься от заражения.

Профилактика 2019-nCoV: что следует знать

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Обрабатывайте термически мясо, яйца и рыбу;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний (кашель и чихание);
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы (вирус 2019-nCoV, предполагают, распространился именно от животного).

Здесь можно прочитать, сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах, и посмотреть онлайн-карту

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Лечение Ближний Восток ОАЭ
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