Первый случай заражения коронавирусом на Ближнем Востоке: что об этом известно
В Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый на Ближнем Востоке случай заражения новым китайским коронавирусом. О точном количестве больных неизвестно, но врачи отмечают, что они находятся в стабильном состоянии.
Об этом сообщает государственное агентство ОАЭ со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По данным медиков, больные – члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань.
К теме: Коронавирус 2019-nCoV в Китае заразил уже больше людей, чем болело во время эпидемии в 2003
Отметим, что ОАЭ является пересадочным хабом многих авиаперелетов и домом для таких крупных авиаперевозчиков как Emirates и Etihad.
По последним данным, коронавирусом в Китае заболели более 6 тысяч человек, 132 умерли.
Случаи заболевания зафиксированы в:
- Таиланде,
- Южной Корее,
- Австралии,
- Сингапуре,
- Японии,
- Вьетнаме,
- Непале,
- Малайзии,
- США,
- Канаде,
- Германии
- Франции.
Заметим, что 28 января появилась информация о том, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний.
В Украине ни одного случая заболевания не зафиксировали, однако следует знать, как можно уберечься от заражения.
Профилактика 2019-nCoV: что следует знать
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Обрабатывайте термически мясо, яйца и рыбу;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний (кашель и чихание);
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы (вирус 2019-nCoV, предполагают, распространился именно от животного).
Здесь можно прочитать, сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах, и посмотреть онлайн-карту