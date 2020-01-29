Первый случай заражения коронавирусом на Ближнем Востоке: что об этом известно

В Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый на Ближнем Востоке случай заражения новым китайским коронавирусом. О точном количестве больных неизвестно, но врачи отмечают, что они находятся в стабильном состоянии.

Об этом сообщает государственное агентство ОАЭ со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По данным медиков, больные – члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань.

К теме: Коронавирус 2019-nCoV в Китае заразил уже больше людей, чем болело во время эпидемии в 2003

Отметим, что ОАЭ является пересадочным хабом многих авиаперелетов и домом для таких крупных авиаперевозчиков как Emirates и Etihad.

По последним данным, коронавирусом в Китае заболели более 6 тысяч человек, 132 умерли.

Случаи заболевания зафиксированы в:

Таиланде,

Южной Корее,

Австралии,

Сингапуре,

Японии,

Вьетнаме,

Непале,

Малайзии,

США,

Канаде,

Германии

Франции.​

Заметим, что 28 января появилась информация о том, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний.

В Украине ни одного случая заболевания не зафиксировали, однако следует знать, как можно уберечься от заражения.

Профилактика 2019-nCoV: что следует знать

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Обрабатывайте термически мясо, яйца и рыбу;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний (кашель и чихание);

Избегайте диких животных и не посещайте фермы (вирус 2019-nCoV, предполагают, распространился именно от животного).

Здесь можно прочитать, сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах, и посмотреть онлайн-карту