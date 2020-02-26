Первый случай заражения коронавирусом в Южной Америке: все, что известно

В Южной Америке зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Инфицированным оказался гражданин Бразилии, вернувшийся из Италии.

61-летний мужчина посещал итальянский регион Ломбардия, где зафиксированы больше всего случаев заражения коронавирусом. Его уже отправили в госпиталь Альберта Эйнштейна, который расположен в южной части города Сан-Паулу. Об этом сообщает ВВС.

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Для окончательного подтверждения мужчина пройдет повторное тестирование на коронавирус.

Что известно о Сан-Паулу?Сан-Паулу – главный город юго-восточного штата Бразилии, крупнейший промышленный и культурный центр Бразилии и всей Южной Америки. Только по официальным данным в городе проживают 13,6 миллиона жителей.



Это крупнейший город Бразилии в южном полушарии и один из крупнейших в мире. Агломерация Сан-Паулу насчитывает 24 миллиона людей.

Сан-Паулу на карте:

Последние новости о распространении коронавируса в мире

По состоянию на 26 февраля, по данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, количество случаев заражения новым коронавирусом достигло 81 002, 2 763 человека умерли.

Более 30 тысяч человек выздоровели.

Коронавирус быстро распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.

Коронавирус также задел страны Ближнего Востока и Африку.

В Украине ни одного случая коронавируса не зафиксировали.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба, должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

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