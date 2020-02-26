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Первый случай заражения коронавирусом в Южной Америке: все, что известно

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Коронавирус уже в Бразилии / скриншот из видео

В Южной Америке зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Инфицированным оказался гражданин Бразилии, вернувшийся из Италии.

61-летний мужчина посещал итальянский регион Ломбардия, где зафиксированы больше всего случаев заражения коронавирусом. Его уже отправили в госпиталь Альберта Эйнштейна, который расположен в южной части города Сан-Паулу. Об этом сообщает ВВС.

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Для окончательного подтверждения мужчина пройдет повторное тестирование на коронавирус.

Что известно о Сан-Паулу?Сан-Паулу – главный город юго-восточного штата Бразилии, крупнейший промышленный и культурный центр Бразилии и всей Южной Америки. Только по официальным данным в городе проживают 13,6 миллиона жителей.

Это крупнейший город Бразилии в южном полушарии и один из крупнейших в мире. Агломерация Сан-Паулу насчитывает 24 миллиона людей.

Сан-Паулу на карте:

Последние новости о распространении коронавируса в мире

  • По состоянию на 26 февраля, по данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, количество случаев заражения новым коронавирусом достигло 81 002, 2 763 человека умерли.
  • Более 30 тысяч человек выздоровели.
  • Коронавирус быстро распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.
  • Коронавирус также задел страны Ближнего Востока и Африку.
  • В Украине ни одного случая коронавируса не зафиксировали.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба, должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Бразилия Латинськая Америка Здоровье Лечение
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