Первый случай заражения коронавирусом в Южной Америке: все, что известно
В Южной Америке зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Инфицированным оказался гражданин Бразилии, вернувшийся из Италии.
61-летний мужчина посещал итальянский регион Ломбардия, где зафиксированы больше всего случаев заражения коронавирусом. Его уже отправили в госпиталь Альберта Эйнштейна, который расположен в южной части города Сан-Паулу. Об этом сообщает ВВС.
Знайте больше: Что такое коронавирус и угрожает ли он человечеству
Для окончательного подтверждения мужчина пройдет повторное тестирование на коронавирус.
Что известно о Сан-Паулу?Сан-Паулу – главный город юго-восточного штата Бразилии, крупнейший промышленный и культурный центр Бразилии и всей Южной Америки. Только по официальным данным в городе проживают 13,6 миллиона жителей.
Это крупнейший город Бразилии в южном полушарии и один из крупнейших в мире. Агломерация Сан-Паулу насчитывает 24 миллиона людей.
Сан-Паулу на карте:
Последние новости о распространении коронавируса в мире
- По состоянию на 26 февраля, по данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, количество случаев заражения новым коронавирусом достигло 81 002, 2 763 человека умерли.
- Более 30 тысяч человек выздоровели.
- Коронавирус быстро распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.
- Коронавирус также задел страны Ближнего Востока и Африку.
- В Украине ни одного случая коронавируса не зафиксировали.
Актуально: Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба, должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы;
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Выбор редакции
-
Заместитель министра здравоохранения и депутат парламента Ирана заболели коронавирусом25 февраля , 15:06
-
Панику раздули СМИ: украинка из Италии рассказала, что там на самом деле происходит24 февраля , 21:23
-
Украинское консульство в Милане прекращает обслуживание граждан из-за коронавируса24 февраля , 20:04