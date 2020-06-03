Первым заместителем министра здравоохранения назначили главного врача Охматдета Ирину Садовьяк
Главного врача Национальной детской специализированной больницы Минздрава Охматдет Ирину Садовьяк назначили первым заместителем министра здравоохранения.
Об этом на своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет 24 канал.
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Что известно об Ирине Садовьяк
Садовьяк возглавляет Охматдет с 2017 года. Тогда она победила в открытом конкурсе, среди семи допущенных к участию претендентов, ее кандидатуру члены комиссии поддержали единогласно.
До этого она 14 лет возглавляла Коломыйскую районную центральную больницу в Ивано-Франковской области.
Также на заседании 3 июня правительство назначило еще двух заместителей главы Минздрава.
Другие назначения в Минздраве
- Ярослава Кучера – заместителем министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;
- Игоря Безкаравайного – заместителем министра по делам ветеранов.