Первым человеком, которому ввели вакцину против коронавируса, стала 43-летняя мать двоих детей

В США 16 марта начались клинические испытания вакцины против коронавируса мРНК-1273. Экспериментальный препарат ввели уже 4 добровольцам.

Испытания проводят в исследовательском институте в Сиэтле. В целом на введение экспериментальной вакцины отозвалось 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, сообщает Associated Press.

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Первым человеком, которому ввели экспериментальную вакцину против коронавируса, стала 43-летняя Дженнифер Галер из Сиэтла, которая имеет двух детей.

Все мы чувствуем себя такими беспомощными. Это удивительная возможность для меня что-то сделать,

– сказала Дженифер.

Еще одним добровольцем стал инженер сети Microsoft Нил Браунинг. Он рассказал, что его маленькие дочки гордятся своим папой.

Почему американская экспериментальная вакцина не может вызвать коронавирус?

Типичные вакцины изготавливаются из ослабленного или убитого вируса. Но вакцина мРНК-1273 не изготовлена с помощью возбудителя, который вызывает Covid-19. Экспериментальная вакцина против коронавируса содержит короткий сегмент генетического кода, скопированного с Covid-19.

Добровольцам вводили различные дозы экспериментальной вакцины, чтобы понять, какая является более эффективной и безопасной. Каждому из участников исследования должны сделать две прививки с интервалом 28 дней. Один укол в мышцу, а другой в предплечье.

Но даже если первоначальные исследования будут иметь положительный результат, чтобы вакцина стала следующей для продажи, может потребоваться от 12 до 18 месяцев.



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