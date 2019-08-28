Петиция с требованием оставить Супрун набрала необходимые для рассмотрения голоса

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Ульяна Супрун
Ульяна Супрун / thebabel.net

Петиция с требованием оставить Ульяну Супрун на посту главы Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Теперь петицию должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.

Авторы петиции просят оставить Ульяну Супрун руководителем Минздрава с командой и продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения.

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Авторы обращения также отмечают, что команда Супрун начала беспрецедентные изменения в медицине, отказавшись от многолетнего подхода "лечения болезней" в пользу профилактики и превентивной медицины.

"Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов. Это слишком важно для нас и наших детей", – говорится в петиции.

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Петиция с требованием оставить Супрун в Минздраве

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Теги: Здоровье Медицина Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 канал
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