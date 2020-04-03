Пик коронавируса в Украине может наступить 14 апреля, – Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что пик коронавируса в Украине может наступить ориентировочно 14 апреля. Он добавил, что это возможно при условии постоянной динамики, которую мы наблюдаем сейчас.

Об этом Виктор Ляшко сказал во время рабочей поездки на Тернопольщину.

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Он подчеркнул, что превентивные меры, которые правительство приняло недавно, позволят растянуть этот пик заболевания.

Если будет такая динамика как сейчас, когда мы ежедневно имеем до 30% рост количества больных, то пик заболевания может быть уже 14 апреля,

– сказал Ляшко.

Главный санитарный врач пояснил, что главная задача – не допустить пика, а растянуть во времени процесс заболевания для того, чтобы система здравоохранения без сбоев оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Он также отметил, что сейчас в Украине есть достаточно индивидуальных средств против коронавируса, но об этом можно говорить только тогда, когда каждый будет выполнять все условия карантина.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая заражения коронавирусом , 23 человека погибли, 19 – выздоровели.

, 23 человека погибли, 19 – выздоровели. 12 марта правительство ввело карантин в Украине . Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля. Верховная Рада 17 марта усилила ответственность , чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет. Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.



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