Пик коронавируса в Украине ожидается к середине мая, – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что до середины мая украинцам стоит ожидать пик эпидемии COVID-19.

Об этом Андрей Ермак заявил во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", сообщает Интерфакс-Украина.

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Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (COVID-19 – ред.) еще до середины мая,

– сказал Ермак.

Отметим, что ранее Национальная академия наук смоделировала развитие пандемии COVID-19 в Украине. По словам ученых, пик новых случаев заболевания произойдет примерно с 2 по 5 мая. Зато максимальную летальность ученые прогнозируют на 3-10 мая.

По словам украинских ученых, после пика заболеваемость начнет спадать и до 5 июня в Украине будут фиксировать до 380 новых случаев в сутки.

Но вместе с тем, в НАН опасаются, что из-за ослабления карантинных ограничений уровень заболеваемости коронавирусом снова вырастет, а вместе с ним и летальность.



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