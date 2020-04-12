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Пик коронавируса в Украине придется на 17 апреля, – Ляшко

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Виктор Ляшко / Пресс-служба Кабмина

Скорее всего, пик заболевания коронавирусом COVID-19 придется на 17 апреля. Такие прогнозы делают в Министерстве здравоохранения.

Впрочем, поскольку это новый вид возбудителя, он может проявить себя неожиданно. Об этом рассказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Левому берегу".

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Ожидается, что пик будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах,
– рассказал он.

Ляшко добавил, что сейчас четко видно: благодаря тому, что ввели превентивные меры, от первой сотни до первой тысячи случаев Украина шла дольше, чем, например, Италия.

"От 1 000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдем. Нам все кричат, что мы мало тестируем. Мы не имело тестируем, мы тестируем всех, кого нужно тестировать. Когда выезжают коллеги в регионы, видят, где нарушаются наши алгоритмы. Однако волшебный пендель спасет этот мир и Украину в том числе", – сказал главный санитарный врач.

Ляшко также рассказал, что после 17 апреля в Украине будет стабильное снижение количества новых случаев COVID-19.

"После этого отменять жесткие карантинные меры мы будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведение ВНО", – отметил он.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
По состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, уже умерли 83 человека. В то же время, выздоровели 89 пациентов, которым ранее поставили такой диагноз.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Лечение
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