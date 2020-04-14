Пик коронавируса впереди, – ВОЗ

Пандемия коронавирусной инфекции в мире еще не достигла пика. Наибольшее количество заражений коронавирусной инфекцией фиксируют в США и Европе.

Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

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Количество новых заражений уменьшается в некоторых частях Европы, включая Италию и Испанию, однако этот показатель все еще растет в Великобритании и Турции.

90% новых случаев фиксируют в Европе и Соединенных Штатах,

– заявила Харрис на брифинге в Женеве.

По данным ВОЗ, Россия стала источником завоза коронавируса в Китай, таких случаев зафиксировано 409.

Также в ВОЗ отметили, что вакцина, вероятно, будет готова через год.

Важно! По состоянию на 14 апреля в мире почти 2 миллиона больных коронавирусом, умерли почти 121 тысяча человек, выздоровели 465 тысяч.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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