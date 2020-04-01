Пика эпидемии во время карантина быть не может, – вирусолог

Спрогнозировать пик заболеваемости COVID-19 в Украине пока сложно. Впрочем, во время карантина эпидемия не может достичь пика.

Об этом в комментарии для Здоровья 24 сообщила вирусолог Алла Мироненко.

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Пока карантин, пика точно не будет. Летом, скорее всего, тоже нет, даже если отменят карантин. А вот осенью начнется снова оживление, это точно. А когда наступит пик – трудно сказать,

– отметила Алла Мироненко.

Сегодня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине ожидают пик эпидемии коронавируса 15 – 24 апреля. Поэтому мы спросили у вирусолога Аллы Мироненко насколько это вероятно.

Алла Мироненко “Пик бывает, когда много людей переболело, количество выздоровевших людей увеличивается, а заболеваемость идет на спад. Но сейчас карантин, во время карантина пика точно не будет”.

Впрочем, по словам вирусолога, сейчас в Украину вернулось много украинцев из-за рубежа, а это тоже может "наложить свой отпечаток".

Но в апреле пика не должно быть! Разве что я ошибаюсь, а Геращенко знает лучше,

– добавила Алла.

Карантин в Украине: новые ограничения

Среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

посещение парков и зон отдыха, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой лиц более чем по два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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