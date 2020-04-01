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Пика эпидемии во время карантина быть не может, – вирусолог

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Спрогнозировать пик заболеваемости COVID-19 в Украине пока сложно. Впрочем, во время карантина эпидемия не может достичь пика.

Об этом в комментарии для Здоровья 24 сообщила вирусолог Алла Мироненко.

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Пока карантин, пика точно не будет. Летом, скорее всего, тоже нет, даже если отменят карантин. А вот осенью начнется снова оживление, это точно. А когда наступит пик – трудно сказать,
отметила Алла Мироненко.

Сегодня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине ожидают пик эпидемии коронавируса 15 – 24 апреля. Поэтому мы спросили у вирусолога Аллы Мироненко насколько это вероятно.

 
Алла Мироненко
“Пик бывает, когда много людей переболело, количество выздоровевших людей увеличивается, а заболеваемость идет на спад. Но сейчас карантин, во время карантина пика точно не будет”.

Впрочем, по словам вирусолога, сейчас в Украину вернулось много украинцев из-за рубежа, а это тоже может "наложить свой отпечаток".

Но в апреле пика не должно быть! Разве что я ошибаюсь, а Геращенко знает лучше,
– добавила Алла.

 

Карантин в Украине: новые ограничения

Среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

  • посещение парков и зон отдыха, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • перемещение группой лиц более чем по два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Лечение Карантин в Украине 2020 Медицина Антон Геращенко
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