Пищевая аллергия: как распознать симптомы, возможные причины и что делать

Пищевая аллергия – это неправильная реакция иммунной системы на определенные молекулы пищи, в результате которой она "борется" с ними, как с врагами. Но как ее распознать, какие продукты чаще всего вызывают аллергию и что с этим делать – читайте в нашем материале.

Пищевая аллергия – заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте, но у взрослых оно встречается гораздо реже – 2-5%, чем у детей – 8%.

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В большинстве случаев пищевая аллергия начинается в детстве, но примерно в 15% случаев она может начаться во взрослом возрасте.

Симптомы аллергии на пищу

Симптомы могут быть очень неприятными. И спутать их с другими заболеваниями трудно.

Отеки губ, лица, языка, горла;

Боль в животе и диарея;

Крапивница (зудящие волдыри);

Экзема

Тошнота и рвота;

Дыхание со свистом;

Падение давления и потеря сознания.

Важно! У детей атопический дерматит (часто называют диатесом) он преимущественно сопровождается пищевой аллергией, а у взрослых он обычно не связан с этим заболеванием.

Почему может возникать аллергия на еду

Сейчас никто точно не может ответить почему возникает этот вид аллергии. Но в подавляющем большинстве случаев пищевая аллергия начинается в детстве, но примерно в 15% случаев она может начаться во взрослом возрасте. Однако есть некоторые факторы, которые могут спровоцировать появление заболевания.

1. Поллиноз. При аллергии на пыльцу может развиваться перекрестная аллергия на фрукты, овощи, орехи и иногда специи.



Аллергия на пищу часто перекрестна с другими \ unsplash.com

Например, при аллергии на пыльцу березы, ольхи, лещины может развиваться аллергия на яблоки, фундук, морковь, сельдерей. При аллергии на полынь может развиваться аллергия на горчицу.

Чаще всего такая перекрестная аллергия проявляется отеком, зудом в области губ, языка, першением в горле и различными высыпаниями.

2. Аллергия на латекс. При аллергии на латекс может развиваться перекрестная аллергия на фрукты – киви, авокадо, томаты, картофель, бананы и персики. Сейчас точно неизвестно, почему так происходит.

3. Укусы некоторых клещей. Это такой сильный удар по иммунной системе, что она может дать сбой. И будет воспринимать некоторые пищевые продукты, как угрозу.

4. Вредные профессии. Если человек много лет работает с лаками, красками и другими химическими веществами может приобрести различные виды аллергии в том числе и пищевую.

У детей чаще встречается пищевая аллергия на молочные продукты и яйца, у взрослых чаще на рыбу, морепродукты и орехи.

Как понять что у вас пищевая аллергия?

Если у вас тяжелая форма аллергии, то пропустить ее будет трудно из-за серьезности симптомов. Но есть и более легкие формы, которые вызывают только реакции на коже: высыпания, зуд, дерматиты, отек кожи и волдыри. В этих случаях требуется дополнительная диагностика.

К сожалению, при большинстве желудочно-кишечных форм аллергий ни кровь, ни кожные пробы ничего показать не могут (в основе их лежат не IgE* механизмы). Также уровень IgE может быть повышен, но по другим причинам.



Аллергию на пищу трудно диагностировать \ unsplash.com

Поэтому, основной способ диагностики пищевой аллергии – наблюдения и провокационное употребление пищи, которая может вызвать аллергию. И если появляется реакция – этот продукт исключают из рациона.

Лечение аллергии на пищу

Вылечить ее полностью нельзя. Лучше всего избегать продуктов, которые вызывают аллергию. Если это случилось нужно как можно быстрее принять лекарство. Реакция возникает через 2-60 минут и симптомы могут длиться несколько дней. Дольше всего остаются реакции на коже. Для их лечения используют антигистаминные препараты. Они являются распространенными в медицинской практике. Одними из таких препаратов являются Фенистил гель и Фенистил эмульсия. Препарат эффективен против зуда при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных еритемах**. К тому же Фенистил обладает местноанестезирующим действием, приятно охлаждает и успокаивает кожу***.

*IgE – общий иммуноглобулин Е

**Имеется в виду кожный зуд, например при укусах насекомых, необширная солнечная эритема, неосложненные небольшие ожоги кожи и аллергические раздражения небольших участков кожи, согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.