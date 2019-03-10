Пищевое отравление: симптомы и первая помощь

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Пищевое отравление: что делать
Пищевое отравление: что делать / 24 Канал

Летом пищевые отравления – очень распространенное явление, поскольку на жаре продукты портятся значительно быстрее. Особенно легко можно отравиться фруктами, овощами, мясом, грибами и другими продуктами.

Пищевое отравление: причины

Большинство людей хотя бы раз сталкивались с таким неприятным явлением, как отравление организма. Пищевые отравления – это болезни, которые возникают при употреблении пищи и напитков, которые содержат токсичные вещества (отравление грибами и т. п) или патогенные микроорганизмы (в частности, ботулизм).

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Микробы, попадая в желудочно-кишечный тракт, начинают синтезировать токсины, которые вызывают ряд неприятных симптомов. Также вредные микроорганизмы могут попадать в желудок во время приема пищи через грязные руки.

Пищевые отравления классифицируют на: инфекционные (возбудителями являются бактерии, вирусы и простейшие) и неинфекционные (токсические, возникающие вследствие попадания в организм токсинов, ядов через потребление ядовитых трав, ягод, грибов и т. п.).

Харчове отруєння - що робити

Самыми распространенными симптомами пищевого отравления являются рвота, высокая температура, боль в животе и диарея

Продукты, которые чаще всего провоцируют пищевое отравление:

1. Ягоды, овощи и фрукты могут представлять угрозу для организма, если их подсыпали пестицидами (химикаты, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве для борьбы с вредителями). Также болезнетворные микробы могут появляться во время ненадлежащего хранения плодов – на складе с большой влажностью, при неправильной температуре хранения.

2. Потребление испорченной или отравленной рыбы вам может стоить даже жизни. Особенно это касается процесса копчения, во время которого могли быть нарушены технологии. В частности, по состоянию на 16 июля с начала года в Украине от ботулизма умерли пятеро больных и заболели 65 человек.

Это опасная болезнь возникает из-за отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Что такое ботулизм – видео

3. Мясо может быть опасным, если не соблюли правила хранения продукта. И не забывайте, что легкая тепловая обработка не поможет уничтожить микробы.

4. Есть такие бактерии, которые могут развиваться в безвоздушном пространстве – консервах. Если нарушить процесс консервирования мяса, рыбы, овощей и прочего – это может вызвать очень серьезное отравление. И одно из них – то же смертельное заболевание ботулизм.

Если есть признаки вздутия крышки/банки или внутренняя поверхность покрыта пятнами ржавчины – не рискуйте жизнью, а выбросьте продукт в мусор.

5. Отравления вызывают как ядовитые грибы, так и съедобные, которые могли произрастать в неблагоприятной экологической среде. Грибы могут вызвать серьезную интоксикацию, ведь они, как губка, впитывают различные соединения, в том числе и яды, химикаты, тяжелые металлы, радионуклиды и канцерогены.

Что делать, если вы отравились грибами – видео

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6. При хранении молока и других молочных продуктов без холодильника в них размножается стафилококк. В частности, золотистый стафилококк вызывает такие гнойные заражения, как абсцесс, пневмонию и прочее.

7. Просроченные и недоброкачественные продукты промышленного производства нельзя покупать с поврежденной упаковкой. Это первый признак того, что этот продукт может получить пищевое отравление.

Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння
Продукты, которые чаще всего провоцируют пищевое отравление

Пищевое отравление: основные симптомы

Основными признаками пищевого отравления являются:

- небольшой инкубационный период – от 1 до 6 часов;
- быстрое развитие болезни;
- массовость поражения – симптомы отравления у всех, кто потреблял продукт.

Основные симптомы пищевого отравления:

- высокая температура;
- снижение или отсутствие аппетита;
- общая слабость;
- диарея;
- боль в животе;
- вздутие живота;
- тошнота и рвота;
- холодный липкий пот;
- низкое давление;
- учащенное сердцебиение.

Є такі бактерії, які можуть розвиватися у безповітряному просторі – консервах
Есть такие бактерии, которые могут развиваться в безвоздушном пространстве – консервах, что также может повлечь серьезное отравление

Отравления также может вызвать:

- нарушение зрения или полная потеря;
- снижение тонуса мышц;
- повышенное слюноотделение;
- поражения головного мозга (галлюцинации, бред, кома);
- поражения периферической нервной системы (параличи и тому подобное).

Когда необходимо вызывать "скорую"

Острые симптомы пищевого отравления развиваются в короткий промежуток времени. В медучреждение немедленно необходимо обращаться, если отравление получил ребенок до 3 лет, беременная женщина и люди пожилого возраста.

Также, если температура тела резко подскочила до 40 С, или же отравление вызвано после употребления ядовитых грибов и растений.

Если диарея более 10 раз в сутки с примесью крови, постоянная рвота, лихорадка, сильная нарастающая слабость и общее обезвоживание организма (сухость слизистых, снижение выработки мочи, снижение массы тела) – не стоит откладывать звонок к врачу, ведь это может стоить вам жизни.

Харчове отруєння основні симптоми
Пищевое отравление – основные симптомы

Первая помощь при пищевом отравлении

1. Если симптомы у вас легкие, то первое, что необходимо сделать, это немедленно промыть желудок чистой водой. Выпить много жидкости и вызвать рвоту. Такую процедуру необходимо повторить несколько раз, пока из желудка не начнет выходить вода без примесей продуктов питания.

2. Далее необходимо принять сорбенты, которые помогут вывести из организма ядовитые вещества.

3. Если рвота и понос отсутствуют – необходимо принять слабительные препараты, чтобы токсины не всасывалось в организм.

4. Если удалось промыть желудок и человеку становится лучше – важно восстановить водно-солевой баланс в организме и проследить за нормализацией работы желудочно-кишечного тракта благодаря легкой диете – не употреблять продуктов, которые могут раздражать стенки желудка (кислая, острая, жареная, жирная пища). Также важно тщательно пережевывать пищу.

5. Если после этого вам не стало легче – нужно немедленно вызвать "скорую". Если же вам дома стало легче, то лучше после отравления пойти к врачу на осмотр.

Харчове отруєння що робити
Первая помощь при пищевом отравлении

Пищевое отравление: чего нельзя делать

1. Медики рекомендуют ни в коем случае не принимать противорвотных или протидиарейных препаратов, ведь именно рвота и понос являются защитными механизмами организма и лучше всего помогают быстро вывести токсины из организма.

2. Важно при отравлении для промывания желудка пить только обычную воду, никаких соков, чаев и других напитков.

3. Если отравление сопровождается сильной болью в животе – нельзя принимать анальгетики или антибиотики без консультации врача. Возможен прием спазмолитиков.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Юлиана Винтюк
Теги: Публикации Здоровье Лечение Здоровая жизнь Новости Здоровье Профилактика заболеваний Здоровое питание Инфографика Желудочно-кишечный тракт Отравление Ботулизм
Источник: 24 Канал
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