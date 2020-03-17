Пить много воды и задерживать воздух: медики опровергли фейки о защите от коронавируса

В соцсетях распространяют советы якобы ученого из Стэнфорда, который говорит, что задержав дыхание можно диагностировать коронавирус, а употребление большого количества жидкости "смоет" вирус. Стэнфордский университет официально опроверг причастность к сомнительным рекомендациям.

Это абсолютная чушь, пишет Business Insider после общения с медиками.

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Задержать дыхание, чтобы обнаружить коронавирус

Псевдо рекомендации утверждают, что люди, которые могут задерживать дыхание на 10 секунд без кашля, боли и дискомфорта могут быть уверены, что в их в легких нет коронавирусной инфекции.

"Это не правда. Это может выявить наличие тревожности или подавленного дыхания", – пояснил Джонс Лорен Рауч, медик из больницы Antelope Valley Hospital в Лос-Анджелесе со степенью магистра эпидемиологии.

То, как на долго вы можете задержать дыхание, не имеет ничего общего с коронавирусом.

Авторство метода в разных письмах приписывают разным специалистам – то "медикам из Тайваня", то "Стэнфордскому университету".



Не стоит пить воду каждые 15 минут, чтобы "смыть" вирус / Фото:Unsplash

Нужно пить много воды, чтобы вирус не попал в легкие

Еще один миф заключается в том, что употребление большого количества жидкости, теплой воды или жидкости с солью, убьет вирус. В письме распространяют миф, что жидкости могут "смыть" вирус из ротовой полости в желудок, где их убьет кислота.

Это тоже неправда и бред!

Лучший способ защиты от вируса – это гигиена, мойте руки, дезинфицируйте поверхности, избегайте скопления людей или людей с симптомами болезни.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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