Пить много воды и задерживать воздух: медики опровергли фейки о защите от коронавируса
В соцсетях распространяют советы якобы ученого из Стэнфорда, который говорит, что задержав дыхание можно диагностировать коронавирус, а употребление большого количества жидкости "смоет" вирус. Стэнфордский университет официально опроверг причастность к сомнительным рекомендациям.
Это абсолютная чушь, пишет Business Insider после общения с медиками.
Читайте также: Китайские врачи рассказали европейцам о важнейших ошибках в лечении коронавирус
Задержать дыхание, чтобы обнаружить коронавирус
Псевдо рекомендации утверждают, что люди, которые могут задерживать дыхание на 10 секунд без кашля, боли и дискомфорта могут быть уверены, что в их в легких нет коронавирусной инфекции.
"Это не правда. Это может выявить наличие тревожности или подавленного дыхания", – пояснил Джонс Лорен Рауч, медик из больницы Antelope Valley Hospital в Лос-Анджелесе со степенью магистра эпидемиологии.
То, как на долго вы можете задержать дыхание, не имеет ничего общего с коронавирусом.
Авторство метода в разных письмах приписывают разным специалистам – то "медикам из Тайваня", то "Стэнфордскому университету".
Не стоит пить воду каждые 15 минут, чтобы "смыть" вирус / Фото:Unsplash
Нужно пить много воды, чтобы вирус не попал в легкие
Еще один миф заключается в том, что употребление большого количества жидкости, теплой воды или жидкости с солью, убьет вирус. В письме распространяют миф, что жидкости могут "смыть" вирус из ротовой полости в желудок, где их убьет кислота.
Это тоже неправда и бред!
Лучший способ защиты от вируса – это гигиена, мойте руки, дезинфицируйте поверхности, избегайте скопления людей или людей с симптомами болезни.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.