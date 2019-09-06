Питание при акне: что стоит есть, а чего – избегать

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Питание при акне: что можно есть, меню питания при акне
Питание при акне / justeatlife.com

Существует связь между употреблением молочной и кисломолочной продукции, а также шоколада и жирной пищи и появлением акне. Но некоторые исследования довольно противоречивы.

Акне — это сальная железа, в которой что-то пошло не так.

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Сальные железы образуют кожное сало в ответ на сигналы гормонов и вызовы внешней среды.

Влияние молока и его производных на развитие акне связывают с инсулиноподобным фактором роста-1, присутствующим в нем. Он очень похож на человеческий и не поддается расщеплению в кишечнике, потому может действовать на рецепторы сальных желез.

 
Рацион при акне – профилактика заболевания
  1. Продукты с малой гликемической нагрузкой (гликемическим индексом),
  2. отсутствие сладостей,
  3. небольшое количество сложных углеводов,
  4. присутствие в рационе жирной рыбы.

Продукты с низким ГИ менее 55:

  • цельнозерновой хлеб,
  • цельнозерновая овсяная каша с отрубями,
  • гречневая каша,
  • макаронные изделия,
  • кукуруза,
  • горох,
  • чечевица,
  • фасоль,
  • большинство фруктов,
  • овощи,
  • корнеплоды.

via GIPHY

Относительно шоколада и акне, то полифенолы этого продукта защищают кожу от повреждения свободными радикалами и фотостарения, но у некоторых людей это может способствовать воспалению. То есть без шоколада в рационе акне будет легкой степени.

 
Гликемический индекс – что это?

Это рейтинг продуктов по тому, насколько стремительно они поднимают уровень сахара. То есть гликемический индекс показывает, насколько быстро пища станет глюкозой в крови. Чем он ниже, тем лучше. Индекс каждого продукта зависит от нескольких факторов: сколько в нем углеводов, какая часть из них сахара, и сколько есть клетчатки. Чем меньше сахаров и больше клетчатки, тем лучше.

А вот омеги-3 людям с акне часто не хватает, поэтому не стоит отказываться от всего жирного, к примеру, полезно есть жирную рыбу. Стоит отметить, что добавки омега-3 очень разнятся по качеству, и могут не содержать нужных веществ, поэтому лучше есть рыбу.

via GIPHY

Существуют исследования, подтверждающие эффективность перорального приема лактоферина, цинка и витамина Е, хотя улучшение было далеко не стопроцентным.

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Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Ульяна Супрун
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