Питание при акне: что стоит есть, а чего – избегать

Существует связь между употреблением молочной и кисломолочной продукции, а также шоколада и жирной пищи и появлением акне. Но некоторые исследования довольно противоречивы.

Акне — это сальная железа, в которой что-то пошло не так.

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Сальные железы образуют кожное сало в ответ на сигналы гормонов и вызовы внешней среды.

Влияние молока и его производных на развитие акне связывают с инсулиноподобным фактором роста-1, присутствующим в нем. Он очень похож на человеческий и не поддается расщеплению в кишечнике, потому может действовать на рецепторы сальных желез.

Рацион при акне – профилактика заболевания Продукты с малой гликемической нагрузкой (гликемическим индексом), отсутствие сладостей, небольшое количество сложных углеводов, присутствие в рационе жирной рыбы.

Продукты с низким ГИ менее 55:

цельнозерновой хлеб,

цельнозерновая овсяная каша с отрубями,

гречневая каша,

макаронные изделия,

кукуруза,

горох,

чечевица,

фасоль,

большинство фруктов,

овощи,

корнеплоды.

Относительно шоколада и акне, то полифенолы этого продукта защищают кожу от повреждения свободными радикалами и фотостарения, но у некоторых людей это может способствовать воспалению. То есть без шоколада в рационе акне будет легкой степени.

Гликемический индекс – что это? Это рейтинг продуктов по тому, насколько стремительно они поднимают уровень сахара. То есть гликемический индекс показывает, насколько быстро пища станет глюкозой в крови. Чем он ниже, тем лучше. Индекс каждого продукта зависит от нескольких факторов: сколько в нем углеводов, какая часть из них сахара, и сколько есть клетчатки. Чем меньше сахаров и больше клетчатки, тем лучше.

А вот омеги-3 людям с акне часто не хватает, поэтому не стоит отказываться от всего жирного, к примеру, полезно есть жирную рыбу. Стоит отметить, что добавки омега-3 очень разнятся по качеству, и могут не содержать нужных веществ, поэтому лучше есть рыбу.

Существуют исследования, подтверждающие эффективность перорального приема лактоферина, цинка и витамина Е, хотя улучшение было далеко не стопроцентным.

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