Пять образов женщин во время секса, не стоит повторять

У любой, даже самой любящей пары, в жизни бывают моменты, когда отношения кажутся не такими красочными. И тогда даже интимная близость превращается в обыденность.

Но часто женщины решаются на слишком радикальные действия, от которых секс не улучшается.

Читайте также: Как понять, эгоист ли ваш сексуальный партнер

Сексолог Екатерина Федорова назвала неудачные образы женщин в сексе

1) Профессионалка

Показать весь свой профессионализм и опыт можно и нужно, но не сразу. Табу стоит на первую ночь. Иначе возникает логичный вопрос – где вы этому научились.

2) Женщина-хищник

Мужчины любят горячих женщин до тех пор, пока они не покажут зубы и когти. Поэтому нужно знать меру в этом, не стоит этим сильно увлекаться.

3) Звезда секс-шопа

Сексуальные игрушки – это, конечно, хорошо, но с этим нужно быть очень аккуратными. Не нужно проявлять слишком много инициативы до тех пор, пока муж не попросит это сделать.



Не нужно проявлять слишком много инициативы

4) Гимнастка

Не надо делать того, к чему ваш организм не привык. Не нужно пытаться повторить то, что вам просто физически не под силу. Иначе вы рискуете оказаться в травмпункте и стать героями анекдотов.

5) Кулинарная жрица

Как часто можно наблюдать в кино такую ​​картину: она, он, взбитые сливки и другие сладости. Хорошо то, что в меру. Главное – не переборщить, не думайте, что вы на кухне. Это может привести к нежелательным последствиям.

И главный запрет – никогда не делайте ничего против своей воли! Секс – это наслаждение для двоих.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.